Число стобалльников увеличилось

В два раза увеличилось число выпускников Калмыкии, которые набрали сто баллов по итогам проведения Единого государственного экзамена. В этом году эта цифра достигла пятидесяти человек. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр образования и науки региона Николай Манцаев. Между тем, значительно уменьшилось тех, кто не получил аттестат. Если в прошлом году их было 22 человека, то в 2017 – пять. Что касается нарушений во время проведения единого государственного экзамена, то они в основном были связаны с использованием телефонов и шпаргалок. Окончательные итоги этой ответственной компании будут подведены после сентябрьских пересдачи экзаменов. В два раза увеличилось число выпускников Калмыкии, которые набрали сто баллов по итогам проведения Единого государственного экзамена. В этом году эта цифра достигла пятидесяти человек. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр образования и науки региона Николай Манцаев. Между тем, значительно уменьшилось тех, кто не получил аттестат. Если в прошлом году их было 22 человека, то в 2017 – пять. Что касается нарушений во время проведения единого государственного экзамена, то они в основном были связаны с использованием телефонов и шпаргалок. Окончательные итоги этой ответственной компании будут подведены после сентябрьских пересдачи экзаменов.



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