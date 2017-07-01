Помощь нуждающимся – во главе угла

В нашем следующем видеоматериале речь пойдет о людях, которые по воле судьбы оказались в Элистинском доме - интернате для престарелых и инвалидов и нуждаются в круглосуточной заботе и внимании. В этом году здесь открылось отделение милосердия, которое предназначено для оказания различных видов медицинской, социальной и реабилитационной помощи.



Элистинка Валентина Мололкина, вдова ветерана войны, более 17 лет назад оказалась в доме-интернате для престарелых. Так сложились обстоятельства. Ее сын – инвалид, поэтому ухаживать за пожилой матерью он не может. У самой Валентины Григорьевны серьезные проблемы со зрением. Пребывание в соцучреждение приняла, как свершившийся факт.



А вот уроженка Ростовской области Надежда Киреева здесь всего два месяца. Пока еще непривычная атмосфера, люди и образ жизни, говорит она. Хотя в соцучреждении созданы все условия для проживания, все еще скучает по родным местам. Как она рассказывает, в Элисту ее привезла сестра, которая продала квартиру Надежды в Новошахтинске, а деньги забрала. Жить с ней под одной крышей стало невыносимо, рассказывает наша героиня, поэтому обратилась в соцслужбу.



С открытием отделения милосердия здесь предлагают максимально комфортные условия проживания для пожилых людей, страдающих различными заболеваниями и нуждающихся в круглосуточной заботе и внимании. Как говорит руководитель учреждения Хатимулла Идрисов, благодаря содействию Алексея Орлова в мае был создан этот специализированный блок для тяжелых подопечных, число которых с каждым годом растет. Сейчас здесь 150 постояльцев. В основном инвалиды первой группы. 37 из них находятся на постельном режиме или самостоятельно не передвигаются. Поэтому остро стал вопрос об открытии палаты милосердия. По словам Идрисова, не хватает санитарных работников. Физически и морально тяжелый труд оплачивается достаточно скромно. Однако, несмотря на это, удалось увеличить численный состав работников более чем на 20 единиц.



У каждого постояльца учреждения своя жизненная история и своя правда. Дети и родственники большинства подопечных их не навещают. Чтобы скрасить одиночество пожилые люди создают семьи. И хотя любовь, ласку и домашний уют ничто не заменит, все-таки здесь, в доме-интернате, каждый окружен вниманием и заботой. В нашем следующем видеоматериале речь пойдет о людях, которые по воле судьбы оказались в Элистинском доме - интернате для престарелых и инвалидов и нуждаются в круглосуточной заботе и внимании. В этом году здесь открылось отделение милосердия, которое предназначено для оказания различных видов медицинской, социальной и реабилитационной помощи.Элистинка Валентина Мололкина, вдова ветерана войны, более 17 лет назад оказалась в доме-интернате для престарелых. Так сложились обстоятельства. Ее сын – инвалид, поэтому ухаживать за пожилой матерью он не может. У самой Валентины Григорьевны серьезные проблемы со зрением. Пребывание в соцучреждение приняла, как свершившийся факт.А вот уроженка Ростовской области Надежда Киреева здесь всего два месяца. Пока еще непривычная атмосфера, люди и образ жизни, говорит она. Хотя в соцучреждении созданы все условия для проживания, все еще скучает по родным местам. Как она рассказывает, в Элисту ее привезла сестра, которая продала квартиру Надежды в Новошахтинске, а деньги забрала. Жить с ней под одной крышей стало невыносимо, рассказывает наша героиня, поэтому обратилась в соцслужбу.С открытием отделения милосердия здесь предлагают максимально комфортные условия проживания для пожилых людей, страдающих различными заболеваниями и нуждающихся в круглосуточной заботе и внимании. Как говорит руководитель учреждения Хатимулла Идрисов, благодаря содействию Алексея Орлова в мае был создан этот специализированный блок для тяжелых подопечных, число которых с каждым годом растет. Сейчас здесь 150 постояльцев. В основном инвалиды первой группы. 37 из них находятся на постельном режиме или самостоятельно не передвигаются. Поэтому остро стал вопрос об открытии палаты милосердия. По словам Идрисова, не хватает санитарных работников. Физически и морально тяжелый труд оплачивается достаточно скромно. Однако, несмотря на это, удалось увеличить численный состав работников более чем на 20 единиц.У каждого постояльца учреждения своя жизненная история и своя правда. Дети и родственники большинства подопечных их не навещают. Чтобы скрасить одиночество пожилые люди создают семьи. И хотя любовь, ласку и домашний уют ничто не заменит, все-таки здесь, в доме-интернате, каждый окружен вниманием и заботой.



Смотреть полный выпуск новостей



