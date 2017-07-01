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Вчера, 12:11

В Джалыково пройдет фестиваль лотосов


В Джалыково пройдет фестиваль лотосовОпределена дата проведения фестиваля лотосов. По данным министерства культуры и туризма Калмыкии, 5 августа в селе Джалыково Лаганского района, на берегу Михайловского водохранилища, вблизи искусственно выращенного лотосового поля впервые пройдет фестиваль лотосов. Уже сформирован проект сценария культурной программы, осуществлена предварительная разметка территории для размещения сценической площадки, зрительской зоны, мест общего пользования и розничной торговли. На завершающем этапе подготовки к мероприятию будут распространены информация о программе, данные по перевозке пассажиров и мест размещения в Лагани. А также рекомендации по соблюдению правил поведения на водоемах.



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