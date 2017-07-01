МВД Калмыкии подвело итоги оперативно-служебной деятельности за 1 полугодие

Коллегия МВД по Калмыкии подвела сегодня итоги оперативно-служебной деятельности за 1 полугодие. В результате принятых мер по отдельным направлениям удалось достичь положительных результатов. Сократилось количество краж, поджогов, изнасилований. Улучшилась обстановка и на дорогах республики. Число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 9 целых 9 десятых процента. А главное, значительно уменьшилось количество погибших – на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И самый важный показатель - это раскрываемость преступлений. По некоторым видам - на 100 процентов. И тем не менее, предстоит большая работа по обеспечению общественного порядка и пресечению преступлении в различных сферах. Коллегия МВД по Калмыкии подвела сегодня итоги оперативно-служебной деятельности за 1 полугодие. В результате принятых мер по отдельным направлениям удалось достичь положительных результатов. Сократилось количество краж, поджогов, изнасилований. Улучшилась обстановка и на дорогах республики. Число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 9 целых 9 десятых процента. А главное, значительно уменьшилось количество погибших – на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И самый важный показатель - это раскрываемость преступлений. По некоторым видам - на 100 процентов. И тем не менее, предстоит большая работа по обеспечению общественного порядка и пресечению преступлении в различных сферах.



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