"Элистинка" будет очищена

Калмыкия подает заявку на получение федеральных бюджетных средств в рамках госпрограммы по охране окружающей среды для очистки речки Элистинка. Об этом сообщил министр природных ресурсов и окружающей среды Калмыкии Борис Сапронов в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством Игоря Зотова. Как было озвучено, межведомственная рабочая группа провела обследование русла Элистинки и наметила наиболее нуждающиеся в укреплении и очистке участки. Дело в том, что прибрежная полоса русла застроена и имеет твердое покрытие. Потому во время паводка всё стекается в речку, что необходимо учитывать при расчете дальнейших строительных работ. Все мероприятия по укреплению и расчистке планируется проводить за счет федеральных средств, отметили в ведомстве. Сейчас составляется проектно-сметная документация для оформления заявки. Как сообщил заместитель главы администрации города Денис Ишкеев, на сегодня уже освободили речку от строительного и бытового мусора. В районе Кировского моста произведено углубление русла. Специалисты городского зеленого хозяйства еженедельно ведут мониторинг объекта и организуют покос камыша. Калмыкия подает заявку на получение федеральных бюджетных средств в рамках госпрограммы по охране окружающей среды для очистки речки Элистинка. Об этом сообщил министр природных ресурсов и окружающей среды Калмыкии Борис Сапронов в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством Игоря Зотова. Как было озвучено, межведомственная рабочая группа провела обследование русла Элистинки и наметила наиболее нуждающиеся в укреплении и очистке участки. Дело в том, что прибрежная полоса русла застроена и имеет твердое покрытие. Потому во время паводка всё стекается в речку, что необходимо учитывать при расчете дальнейших строительных работ. Все мероприятия по укреплению и расчистке планируется проводить за счет федеральных средств, отметили в ведомстве. Сейчас составляется проектно-сметная документация для оформления заявки. Как сообщил заместитель главы администрации города Денис Ишкеев, на сегодня уже освободили речку от строительного и бытового мусора. В районе Кировского моста произведено углубление русла. Специалисты городского зеленого хозяйства еженедельно ведут мониторинг объекта и организуют покос камыша.



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