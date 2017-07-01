В регионе реализуется ряд масштабных программ финансовой поддержки предпринимателей

Диалог государства и предпринимательства. В Элисте состоялась лекция на тему возможность получения господдержки для малого и среднего предпринимательства. На вопросы о перспективах кластерной политики в регионе , господдержке в различных отраслях ответили спикеры центра поддержи предпринимательства Калмыкии и представители профильных министерств.



Год назад Дмитрий Сангаджиев со своими единомышленниками открыл строительную фирму. За это время успел себя зарекомендовать на рынке. Рассказывает, что в профильных министерствах заручился хорошей поддержкой, потому дело пошло на лад. На сегодня он возвел в городе 24 дома по так называемой канадской системе экологического направления. Сейчас Дмитрий уже может дать совет начинающим бизнесменам. Главное, говорит он сделать первый шаг.



Как рассказала начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства экономики Ольга Ганцукова, на сегодняшний день в Калмыкии 11 тысяч бизнесменов. Для тех, кто рискнет начать свое дело, реализуется ряд масштабных программ финансовой поддержки, в рамках которых во всех регионах страны предприниматели имеют возможность получать субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях. Как говорят специалисты, негативное воздействие на сектор малого и среднего предпринимательства оказали кризисные явления. Сейчас безвозмездная финансовая поддержка осталась лишь по линии министерства сельского хозяйства.



Это первый совместный семинар, который помогает выстраивать диалог между государством и бизнес-сообществом. Республиканский Центр поддержки предпринимателей готов прийти на помощь каждому, говорит его директор Александр Адьянов.



Уже 20 июля состоится очередной семинар по вопросам налогообложения, налоговых льгот с привлечением специалистов профильного ведомства. Диалог государства и предпринимательства. В Элисте состоялась лекция на тему возможность получения господдержки для малого и среднего предпринимательства. На вопросы о перспективах кластерной политики в регионе , господдержке в различных отраслях ответили спикеры центра поддержи предпринимательства Калмыкии и представители профильных министерств.Год назад Дмитрий Сангаджиев со своими единомышленниками открыл строительную фирму. За это время успел себя зарекомендовать на рынке. Рассказывает, что в профильных министерствах заручился хорошей поддержкой, потому дело пошло на лад. На сегодня он возвел в городе 24 дома по так называемой канадской системе экологического направления. Сейчас Дмитрий уже может дать совет начинающим бизнесменам. Главное, говорит он сделать первый шаг.Как рассказала начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства экономики Ольга Ганцукова, на сегодняшний день в Калмыкии 11 тысяч бизнесменов. Для тех, кто рискнет начать свое дело, реализуется ряд масштабных программ финансовой поддержки, в рамках которых во всех регионах страны предприниматели имеют возможность получать субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях. Как говорят специалисты, негативное воздействие на сектор малого и среднего предпринимательства оказали кризисные явления. Сейчас безвозмездная финансовая поддержка осталась лишь по линии министерства сельского хозяйства.Это первый совместный семинар, который помогает выстраивать диалог между государством и бизнес-сообществом. Республиканский Центр поддержки предпринимателей готов прийти на помощь каждому, говорит его директор Александр Адьянов.Уже 20 июля состоится очередной семинар по вопросам налогообложения, налоговых льгот с привлечением специалистов профильного ведомства.



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