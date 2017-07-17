ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




17-07-2017, 21:00

Игорь Зотов побывал с проверкой в ресбольнице


Игорь Зотов побывал с проверкой в ресбольницеВ октябре должны завершить капремонт хирургического корпуса и открыть новое стационарное отделение «скорой помощи». Такое поручение было дано главой республики в начале года. Сегодня с инспекцией в республиканской больнице им. Жемчуева побывал премьер-министр Игорь Зотов.

В двух отделениях хирургического корпуса, онкохирургическом и пульмонологическом, полным ходом ведутся отделочные работы. Председатель Правительства Игорь Зотов говорит о необходимости уделять особое внимание качеству. За этим, по словам профильного министра Кирилла Ботова, осуществляется постоянный контроль, а потому в тех отделениях, где эти работы завершены, никаких нареканий. Под контролем и расходы бюджетных средств. Суммы на капремонт направляются немалые, только в текущем году из региональной казны выделено не менее 100 млн. рублей. Республиканское Правительство, по словам Игоря Зотова, вынуждено брать на себя обязательства по завершению капитального ремонта, так как федеральные средства, выделенные на эти цели в 2008-2009 годах, тогда же и были похищены.

А еще, в стенах медучреждения в этом году планируют открыть новое отделение – стационарную скорую помощь. По словам главврача Дамбы Буджалова, уже ведутся переговоры с Минздравом о его оснащении.

Должны быть оснащены современным оборудованием и другие отделения. Хотя во многих из них имеются соответствующие новым требованиям аппараты и оказывается высокотехнологическая медпомощь. Но судя по некоторым показателям, этого недостаточно.

По завершению в октябре капремонта хирургического корпуса, и отделения стационарной скорой помощи, на очереди – еще два объекта: операционный блок и административное здание.



Другие новости по теме:

  • Левокумская вода поступит в дома Ики-Бурульцев
  • Игорь Зотов посетил социально значимые объекты Черноземельского района
  • Строительство под контролем
  • Игорь Зотов побывал в республиканской детской больнице
  • Игорь Зотов с рабочей поездкой побывал в Целинном районе
  • До конца года в пос. Большой Царын планируют ликвидировать очередь в детские сады
  • В Элисте прошло заседание правительства Калмыкии
  • Премьер-министр Игорь Зотов подвел итоги работы за 7 месяцев
  • Завершается капремонт Яшкульской детской поликлиники
  • Игорь Зотов побывал с рабочим визитом в Яшалтинском районе

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.