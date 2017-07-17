Игорь Зотов побывал с проверкой в ресбольнице

В октябре должны завершить капремонт хирургического корпуса и открыть новое стационарное отделение «скорой помощи». Такое поручение было дано главой республики в начале года. Сегодня с инспекцией в республиканской больнице им. Жемчуева побывал премьер-министр Игорь Зотов.



В двух отделениях хирургического корпуса, онкохирургическом и пульмонологическом, полным ходом ведутся отделочные работы. Председатель Правительства Игорь Зотов говорит о необходимости уделять особое внимание качеству. За этим, по словам профильного министра Кирилла Ботова, осуществляется постоянный контроль, а потому в тех отделениях, где эти работы завершены, никаких нареканий. Под контролем и расходы бюджетных средств. Суммы на капремонт направляются немалые, только в текущем году из региональной казны выделено не менее 100 млн. рублей. Республиканское Правительство, по словам Игоря Зотова, вынуждено брать на себя обязательства по завершению капитального ремонта, так как федеральные средства, выделенные на эти цели в 2008-2009 годах, тогда же и были похищены.



А еще, в стенах медучреждения в этом году планируют открыть новое отделение – стационарную скорую помощь. По словам главврача Дамбы Буджалова, уже ведутся переговоры с Минздравом о его оснащении.



Должны быть оснащены современным оборудованием и другие отделения. Хотя во многих из них имеются соответствующие новым требованиям аппараты и оказывается высокотехнологическая медпомощь. Но судя по некоторым показателям, этого недостаточно.



По завершению в октябре капремонта хирургического корпуса, и отделения стационарной скорой помощи, на очереди – еще два объекта: операционный блок и административное здание. В октябре должны завершить капремонт хирургического корпуса и открыть новое стационарное отделение «скорой помощи». Такое поручение было дано главой республики в начале года. Сегодня с инспекцией в республиканской больнице им. Жемчуева побывал премьер-министр Игорь Зотов.В двух отделениях хирургического корпуса, онкохирургическом и пульмонологическом, полным ходом ведутся отделочные работы. Председатель Правительства Игорь Зотов говорит о необходимости уделять особое внимание качеству. За этим, по словам профильного министра Кирилла Ботова, осуществляется постоянный контроль, а потому в тех отделениях, где эти работы завершены, никаких нареканий. Под контролем и расходы бюджетных средств. Суммы на капремонт направляются немалые, только в текущем году из региональной казны выделено не менее 100 млн. рублей. Республиканское Правительство, по словам Игоря Зотова, вынуждено брать на себя обязательства по завершению капитального ремонта, так как федеральные средства, выделенные на эти цели в 2008-2009 годах, тогда же и были похищены.А еще, в стенах медучреждения в этом году планируют открыть новое отделение – стационарную скорую помощь. По словам главврача Дамбы Буджалова, уже ведутся переговоры с Минздравом о его оснащении.Должны быть оснащены современным оборудованием и другие отделения. Хотя во многих из них имеются соответствующие новым требованиям аппараты и оказывается высокотехнологическая медпомощь. Но судя по некоторым показателям, этого недостаточно.По завершению в октябре капремонта хирургического корпуса, и отделения стационарной скорой помощи, на очереди – еще два объекта: операционный блок и административное здание.



Смотреть полный выпуск новостей



