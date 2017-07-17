Группа калмыцких артистов отправилась на съемки фильма в Бурятию

Несколько часов назад на съемки фильма «321-ая Сибирская» в Бурятию отправилась группа калмыцких артистов. Режиссер Солбон Лыгденов воссоздаст атаку 110-ой Отдельной кавалерийской дивизии на танки вермахта при наступлении на Сталинград. В этой сцене будут задействованы около 300 лошадей и наездников, каскадеры из Монголии, Казахстана и 7 членов съемочной группы из Калмыкии. Премьера будет приурочена к юбилею победы в Сталинградской битве в следующем году. Несколько часов назад на съемки фильма «321-ая Сибирская» в Бурятию отправилась группа калмыцких артистов. Режиссер Солбон Лыгденов воссоздаст атаку 110-ой Отдельной кавалерийской дивизии на танки вермахта при наступлении на Сталинград. В этой сцене будут задействованы около 300 лошадей и наездников, каскадеры из Монголии, Казахстана и 7 членов съемочной группы из Калмыкии. Премьера будет приурочена к юбилею победы в Сталинградской битве в следующем году.



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