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Вчера, 17:28

Началась подготовка к прямой интернет-линии "Глава онлайн"


Началась подготовка к прямой интернет-линии "Глава онлайн"Началась подготовка к прямой интернет-линии "Глава онлайн". Во вторник 1 августа в ходе проекта газеты "Степные вести" Алексей Орлов ответит на вопросы жителей республики. Сегодня проведено первое техническое тестирование в "точках доступа" прямой линии: в кабинете Главы региона, в редакции газеты "Степные вести", во всех районах, в Элисте. И в республиканском центре Оценки качества образования, который является техническим модератором проекта. По словам специалистов, к 1 августа количество точек выхода значительно возрастет, присоединятся также сельские муниципальные образования. Кроме того, на случай отключения электричества в центре предусмотрен бензиновый генератор.

Максимально сблизить общение власти с гражданами – главная задача проекта, принять участие в котором руководителю республики предложили журналисты интернет-газеты «Степные вести» менее полугода назад. Вопросы любой желающий может выслать на редакционную почту STEP-VESTI@YANDEX.RU



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