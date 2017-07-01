ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 13:07

У Одинокого тополя состоялся ритуал освещения ступы Калачакры


У Одинокого тополя состоялся ритуал освещения ступы КалачакрыУ Одинокого тополя состоялся ритуал освящения ступы – Калачакры. Специальный обряд и молебен провел достопочтимый Чадо Тулку Ринпоче в рамках своего визита в Калмыкию.

С возведением ступы – Калачакры у Одинокового дерева – позитивная энергетика местности усилится во много тысяч раз. Говорит и высокий буддийский лама Чадо Ринпоче, возглавивший ритуал освящения. Подобных святынь, по его словам, не менее десяти в мире. Теперь есть такой сакральный объект и на территории России, в калмыцкой степи.

Как гласит летопись, первый священный объект, посвященный Учению всеобъемлющего божества Калачакры, появился в местности Амаравати, во времена правления короля Ашока. Ступа отличается и по красоте. На территории Индии их несколько, они невольно притягивают внимание прибывающих туда паломников. По словам Михаила Егорова, руководителя буддийского Центра «Тилопа», там и зародилась идея возвести такую же святыню у себя на родине. С благословения – двух Учителей – Чадо Ринпоче и Тэло Тулку Ринпоче два года назад верующие Калмыкии приступили к воплощению задуманного. В проведение важных для этого обрядов, как выкупа земли, ее освящения – приглашали высоких монахов из Индии. И вот он - ритуал освящения, о котором и мечтали буддисты - свершился.

Заложенные в ступу Калачакра 25 видов сакральных драгоценностей, доставленные из редких священных мест, и более 20 млн. мантр внутри молитвенного барабана и создают мощную энергетику. Настроив позитивно свой ум, устремив свои помыслы на благо всех живых существ, говорят монахи, можно усилить ее воздействие в разы.

Священная церемония у Одинокого дерева собрала верующих из разных регионов страны. В интервью, люди искренне делятся своими переживаниями,

Среди верующих и гражданин Австрии Клименс Ауэр. Два года назад он переехал с семьей в Калмыкию, на родину супруги Юлии, и, как буддист не остался в стороне от благого дела. Вложил свои средства в строительство ступы.

Всем, кто участвовал в возведение святыни, кто вносил пожертвования, оказывал посильную помощь, направил свои поздравления Шаджин –лама Калмыкии Тэлу Тулку Ринпоче. Монахи Центрального хурула передали и главное его пожелание:



Другие новости по теме:

  • Алексей Орлов встретился с известным буддийским учителем Чадо Тулку Ринпоче
  • Чадо Тулку Ринпоче дарует учения жителям Калмыкии
  • Выдающиеся духовные наставники Чадо Ринпоче и Кунделинг Ринпоче посетят Калмыкию
  • У Одинокого тополя Шаджин лама Калмыкии провел ритуал подношения земле
  • Шаджин лама Калмыкии проведет ритуал подношения земле «Газр тяклгн»
  • Сегодня состоялась пресс-конференция Тэло Тулку Ринпоче
  • В Яшкульском районе состоялось открытие нового хурула
  • В Центральном хуруле продолжается большой буддийский ритуал Торгьяк
  • В Калмыкии проведен большой обряд поклонения земле
  • В Калмыкии продолжается строительство Ступы Калачакра

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.