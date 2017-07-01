У Одинокого тополя состоялся ритуал освещения ступы Калачакры

У Одинокого тополя состоялся ритуал освящения ступы – Калачакры. Специальный обряд и молебен провел достопочтимый Чадо Тулку Ринпоче в рамках своего визита в Калмыкию.



С возведением ступы – Калачакры у Одинокового дерева – позитивная энергетика местности усилится во много тысяч раз. Говорит и высокий буддийский лама Чадо Ринпоче, возглавивший ритуал освящения. Подобных святынь, по его словам, не менее десяти в мире. Теперь есть такой сакральный объект и на территории России, в калмыцкой степи.



Как гласит летопись, первый священный объект, посвященный Учению всеобъемлющего божества Калачакры, появился в местности Амаравати, во времена правления короля Ашока. Ступа отличается и по красоте. На территории Индии их несколько, они невольно притягивают внимание прибывающих туда паломников. По словам Михаила Егорова, руководителя буддийского Центра «Тилопа», там и зародилась идея возвести такую же святыню у себя на родине. С благословения – двух Учителей – Чадо Ринпоче и Тэло Тулку Ринпоче два года назад верующие Калмыкии приступили к воплощению задуманного. В проведение важных для этого обрядов, как выкупа земли, ее освящения – приглашали высоких монахов из Индии. И вот он - ритуал освящения, о котором и мечтали буддисты - свершился.



Заложенные в ступу Калачакра 25 видов сакральных драгоценностей, доставленные из редких священных мест, и более 20 млн. мантр внутри молитвенного барабана и создают мощную энергетику. Настроив позитивно свой ум, устремив свои помыслы на благо всех живых существ, говорят монахи, можно усилить ее воздействие в разы.



Священная церемония у Одинокого дерева собрала верующих из разных регионов страны. В интервью, люди искренне делятся своими переживаниями,



Среди верующих и гражданин Австрии Клименс Ауэр. Два года назад он переехал с семьей в Калмыкию, на родину супруги Юлии, и, как буддист не остался в стороне от благого дела. Вложил свои средства в строительство ступы.



Всем, кто участвовал в возведение святыни, кто вносил пожертвования, оказывал посильную помощь, направил свои поздравления Шаджин –лама Калмыкии Тэлу Тулку Ринпоче. Монахи Центрального хурула передали и главное его пожелание: У Одинокого тополя состоялся ритуал освящения ступы – Калачакры. Специальный обряд и молебен провел достопочтимый Чадо Тулку Ринпоче в рамках своего визита в Калмыкию.С возведением ступы – Калачакры у Одинокового дерева – позитивная энергетика местности усилится во много тысяч раз. Говорит и высокий буддийский лама Чадо Ринпоче, возглавивший ритуал освящения. Подобных святынь, по его словам, не менее десяти в мире. Теперь есть такой сакральный объект и на территории России, в калмыцкой степи.Как гласит летопись, первый священный объект, посвященный Учению всеобъемлющего божества Калачакры, появился в местности Амаравати, во времена правления короля Ашока. Ступа отличается и по красоте. На территории Индии их несколько, они невольно притягивают внимание прибывающих туда паломников. По словам Михаила Егорова, руководителя буддийского Центра «Тилопа», там и зародилась идея возвести такую же святыню у себя на родине. С благословения – двух Учителей – Чадо Ринпоче и Тэло Тулку Ринпоче два года назад верующие Калмыкии приступили к воплощению задуманного. В проведение важных для этого обрядов, как выкупа земли, ее освящения – приглашали высоких монахов из Индии. И вот он - ритуал освящения, о котором и мечтали буддисты - свершился.Заложенные в ступу Калачакра 25 видов сакральных драгоценностей, доставленные из редких священных мест, и более 20 млн. мантр внутри молитвенного барабана и создают мощную энергетику. Настроив позитивно свой ум, устремив свои помыслы на благо всех живых существ, говорят монахи, можно усилить ее воздействие в разы.Священная церемония у Одинокого дерева собрала верующих из разных регионов страны. В интервью, люди искренне делятся своими переживаниями,Среди верующих и гражданин Австрии Клименс Ауэр. Два года назад он переехал с семьей в Калмыкию, на родину супруги Юлии, и, как буддист не остался в стороне от благого дела. Вложил свои средства в строительство ступы.Всем, кто участвовал в возведение святыни, кто вносил пожертвования, оказывал посильную помощь, направил свои поздравления Шаджин –лама Калмыкии Тэлу Тулку Ринпоче. Монахи Центрального хурула передали и главное его пожелание:



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