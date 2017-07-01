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Вчера, 10:00

Ковчег с мощами Святых Новомучеников доставили в Калмыкию


Ковчег с мощами Святых Новомучеников доставили в КалмыкиюПравославные верующие Калмыкии смогут приложиться к мощам Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Накануне ковчег со святынями был доставлен в Казанский кафедральный собор, где состоялась божественная литургия. А уже сегодня мощи отправились в Городовиковский район.

Обрести внутренний душевный покой и веру в себя смогли те, кому посчастливилось приложиться к святыне. Более 50-ти частиц мощей святых мучеников и исповедников, пострадавших за веру в ХХ веке, были собраны по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По решению Священного Синода к 100-летию начала эпохи гонения на Русскую Православную Церковь ковчег путешествует по регионам страны. По завершении божественной литургии и крестного хода в Казанском Кафедральном соборе Элисты была прочитана молитва Новомученикам и освящено коливо в память всех пострадавших за веру в годы гонений.
В течение всего дня у святыни было организовано непрерывное чтение акафиста и канона. Все желающие могли поклониться мощам, попросить о сокровенном и набраться духовной силы.
Сегодня ковчег доставили в Городовиковск, где святыня пробудет два дня. А до 24 июля посетит Яшалтинский, Приютненский, Яшкульский, Лаганский и Сарпинский районы.



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