В республике введен особый противопожарный режим

Первоочередные противопожарные мероприятия – главная тема сегодняшнего заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством Игоря Зотова.

С начала лета в республики зарегистрировано в общем 259 возгораний сухой растительности и мусора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 18 процентов. Рост зафиксирован в Яшалтинском, Юстинском, Черноземельском, Городовиковском районах и Элисте. Наиболее неблагоприятная обстановка с природными пожарами наблюдается в Лаганском, Юстинском и Малодербетовском районах. В соответствии с распоряжением правительства республики введен особый противопожарный режим. Первоочередные противопожарные мероприятия – главная тема сегодняшнего заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством Игоря Зотова.С начала лета в республики зарегистрировано в общем 259 возгораний сухой растительности и мусора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 18 процентов. Рост зафиксирован в Яшалтинском, Юстинском, Черноземельском, Городовиковском районах и Элисте. Наиболее неблагоприятная обстановка с природными пожарами наблюдается в Лаганском, Юстинском и Малодербетовском районах. В соответствии с распоряжением правительства республики введен особый противопожарный режим.



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