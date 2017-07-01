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Вчера, 12:27

В республике введен особый противопожарный режим


В республике введен особый противопожарный режимПервоочередные противопожарные мероприятия – главная тема сегодняшнего заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством Игоря Зотова.
С начала лета в республики зарегистрировано в общем 259 возгораний сухой растительности и мусора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 18 процентов. Рост зафиксирован в Яшалтинском, Юстинском, Черноземельском, Городовиковском районах и Элисте. Наиболее неблагоприятная обстановка с природными пожарами наблюдается в Лаганском, Юстинском и Малодербетовском районах. В соответствии с распоряжением правительства республики введен особый противопожарный режим.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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