ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:57

Муниципальные службы трудоустроили на лето более ста школьников


Муниципальные службы трудоустроили на лето более ста школьниковЛетом некоторым школьникам удается, и отдохнуть и поработать. Для многих такая подработка является первым трудовым опытом. Семнадцатилетний Вячеслав Харчев второй год подряд трудится в республиканском комплексном центре социального обслуживания населения. Сейчас он помогает чете Абрамюк. Убрать двор, прополоть грядки, собрать абрикосы. Такую несложную работу просят выполнить пенсионеры.

Временные рабочие места этим летом были предоставлены более чем ста школьникам. Вакансии предоставил реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, центры социального обслуживания населения, социальной защиты, занятости и другие ведомства. При пятидневной рабочей неделе трудодень длится два часа у подростков от четырнадцати до шестнадцати лет, и четыре часа – у тех, кто постарше. Как правило, подросткам предлагают рабочие места, не требующие специальных профессиональных знаний и навыков. Так, более сорока ребят изъявили желание совместно с социальными работниками помогать пожилым людям в республиканском комплексном центре.

А еще для привлечения подростков к труду здесь открыли гончарную мастерскую. Ребята учатся создавать керамические игрушки, панно, рамы, вазы. Интересно и с пользой для себя, говорят учащиеся.

Приоритет при трудоустройстве традиционно остается за детьми из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также за подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Это позволяет сотрудникам, ведущим профилактическую деятельность, ближе познакомиться с детьми, выявить их проблемы и, по возможности, помочь ребятам в их разрешении.

Организация летнего трудоустройства учащихся позволяет им адаптироваться к трудовой деятельности и заработать свою «копейку». И, что тоже немаловажно, отвлечь подростков от улицы и влияния интернета. А, возможно, и найти занятие по душе.



Другие новости по теме:

  • В дни школьных каникул более 2 тысяч подростков смогут заработать
  • Школьники Элисты трудоустроены на время летних каникул
  • Федерация айкидо Калмыкии провела благотворительную акцию
  • В Элисте проверили соблюдение комендантского часа для подростков
  • Вести - Калмыкия 13.07.2015: 13.10
  • Из республиканского бюджета на социальную поддержку было выделено более 930 миллионов рублей
  • «Республиканский комплексный центр соцобслуживания населения» выпускает слушателей компьютерных курсов
  • Марина Мукабенова посетила соцприют для детей и подростков
  • «Все работы хороши, выбирай на вкус»
  • Снизилось количество подростков употребляющих наркотики

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.