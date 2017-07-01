Муниципальные службы трудоустроили на лето более ста школьников

Летом некоторым школьникам удается, и отдохнуть и поработать. Для многих такая подработка является первым трудовым опытом. Семнадцатилетний Вячеслав Харчев второй год подряд трудится в республиканском комплексном центре социального обслуживания населения. Сейчас он помогает чете Абрамюк. Убрать двор, прополоть грядки, собрать абрикосы. Такую несложную работу просят выполнить пенсионеры.



Временные рабочие места этим летом были предоставлены более чем ста школьникам. Вакансии предоставил реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, центры социального обслуживания населения, социальной защиты, занятости и другие ведомства. При пятидневной рабочей неделе трудодень длится два часа у подростков от четырнадцати до шестнадцати лет, и четыре часа – у тех, кто постарше. Как правило, подросткам предлагают рабочие места, не требующие специальных профессиональных знаний и навыков. Так, более сорока ребят изъявили желание совместно с социальными работниками помогать пожилым людям в республиканском комплексном центре.



А еще для привлечения подростков к труду здесь открыли гончарную мастерскую. Ребята учатся создавать керамические игрушки, панно, рамы, вазы. Интересно и с пользой для себя, говорят учащиеся.



Приоритет при трудоустройстве традиционно остается за детьми из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также за подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Это позволяет сотрудникам, ведущим профилактическую деятельность, ближе познакомиться с детьми, выявить их проблемы и, по возможности, помочь ребятам в их разрешении.



Организация летнего трудоустройства учащихся позволяет им адаптироваться к трудовой деятельности и заработать свою «копейку». И, что тоже немаловажно, отвлечь подростков от улицы и влияния интернета. А, возможно, и найти занятие по душе. Летом некоторым школьникам удается, и отдохнуть и поработать. Для многих такая подработка является первым трудовым опытом. Семнадцатилетний Вячеслав Харчев второй год подряд трудится в республиканском комплексном центре социального обслуживания населения. Сейчас он помогает чете Абрамюк. Убрать двор, прополоть грядки, собрать абрикосы. Такую несложную работу просят выполнить пенсионеры.Временные рабочие места этим летом были предоставлены более чем ста школьникам. Вакансии предоставил реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, центры социального обслуживания населения, социальной защиты, занятости и другие ведомства. При пятидневной рабочей неделе трудодень длится два часа у подростков от четырнадцати до шестнадцати лет, и четыре часа – у тех, кто постарше. Как правило, подросткам предлагают рабочие места, не требующие специальных профессиональных знаний и навыков. Так, более сорока ребят изъявили желание совместно с социальными работниками помогать пожилым людям в республиканском комплексном центре.А еще для привлечения подростков к труду здесь открыли гончарную мастерскую. Ребята учатся создавать керамические игрушки, панно, рамы, вазы. Интересно и с пользой для себя, говорят учащиеся.Приоритет при трудоустройстве традиционно остается за детьми из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также за подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Это позволяет сотрудникам, ведущим профилактическую деятельность, ближе познакомиться с детьми, выявить их проблемы и, по возможности, помочь ребятам в их разрешении.Организация летнего трудоустройства учащихся позволяет им адаптироваться к трудовой деятельности и заработать свою «копейку». И, что тоже немаловажно, отвлечь подростков от улицы и влияния интернета. А, возможно, и найти занятие по душе.



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