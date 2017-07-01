День памяти воинов 110-ой кавалерийской дивизии будет отмечаться 13-го ноября

75 лет в этом году исполняется с начала оборонительных боев 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Первые сражения участники провели у реки Дон. Поименный список ее бойцов, переработанный и дополненный, на основе найденных архивных документов был издан в книге «Солдаты Победы». Удалось установить более трех с половиной тысяч фамилий. Среди них - уроженцы Калмыкии, Ростовской и Сталинградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Закавказья.



«Они воевали за Отечество» - книга о подвигах 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Ее автор- член Союза журналистов России Хонгор Хомутников, внук известного общественного и военного деятеля Калмыкии Василия Хомутникова. Его дед участвовал в боях на Дону в мае 1942-го. Он описывает весь боевой путь дивизии, рассказывая о героизме бойцов в боях с немецко-фашистскими захватчиками.



На территории донских станиц Багаевская, Мелиховская, Раздорская покоятся останки сотен её воинов. Более 7 тысяч геройски погибших солдат, родом из калмыцких степей. Сержант Эрдни Деликов, первый из наших земляков удостоенный звания «Герой Советского Союза» посмертно – один из них. На его счету три подбитых броневика, четыре автомашины с гитлеровцами и 80 автоматчиков противника. 19-летний юноша погиб в 1942 году в районе хутора Пухляковский Усть-Донецкого района Ростовской области. 12 суток 110-ая Калмыцкая кавалерийская дивизия сдерживала мощный натиск врага. Боевой путь легендарной 110–й в своих трудах описал доктор исторических наук Уташ Очиров.



Наибольшие потери понесли кавалеристы. В первые же дни ожесточенных боев было убито и ранено свыше 3 тысяч бойцов и почти 5 тысяч лошадей. В ходе ежегодных поисковых работ на территории бывших оборонительных сооружений до сих пор находят останки солдат 110 кавдивизии.



С этого года день памяти воинов 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии будет отмечаться 13-го ноября. Народный Хурал утвердил эту памятную дату в нашем календаре. В этот день в 1941-ом вышло постановление Гос комитета обороны СССР «О национальных войсковых соединениях». Сегодня в Элисте решается вопрос об установлении монумента в честь героического подвига калмыцкой отдельной кавалерийской 110-й дивизии. 75 лет в этом году исполняется с начала оборонительных боев 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Первые сражения участники провели у реки Дон. Поименный список ее бойцов, переработанный и дополненный, на основе найденных архивных документов был издан в книге «Солдаты Победы». Удалось установить более трех с половиной тысяч фамилий. Среди них - уроженцы Калмыкии, Ростовской и Сталинградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Закавказья.«Они воевали за Отечество» - книга о подвигах 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Ее автор- член Союза журналистов России Хонгор Хомутников, внук известного общественного и военного деятеля Калмыкии Василия Хомутникова. Его дед участвовал в боях на Дону в мае 1942-го. Он описывает весь боевой путь дивизии, рассказывая о героизме бойцов в боях с немецко-фашистскими захватчиками.На территории донских станиц Багаевская, Мелиховская, Раздорская покоятся останки сотен её воинов. Более 7 тысяч геройски погибших солдат, родом из калмыцких степей. Сержант Эрдни Деликов, первый из наших земляков удостоенный звания «Герой Советского Союза» посмертно – один из них. На его счету три подбитых броневика, четыре автомашины с гитлеровцами и 80 автоматчиков противника. 19-летний юноша погиб в 1942 году в районе хутора Пухляковский Усть-Донецкого района Ростовской области. 12 суток 110-ая Калмыцкая кавалерийская дивизия сдерживала мощный натиск врага. Боевой путь легендарной 110–й в своих трудах описал доктор исторических наук Уташ Очиров.Наибольшие потери понесли кавалеристы. В первые же дни ожесточенных боев было убито и ранено свыше 3 тысяч бойцов и почти 5 тысяч лошадей. В ходе ежегодных поисковых работ на территории бывших оборонительных сооружений до сих пор находят останки солдат 110 кавдивизии.С этого года день памяти воинов 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии будет отмечаться 13-го ноября. Народный Хурал утвердил эту памятную дату в нашем календаре. В этот день в 1941-ом вышло постановление Гос комитета обороны СССР «О национальных войсковых соединениях». Сегодня в Элисте решается вопрос об установлении монумента в честь героического подвига калмыцкой отдельной кавалерийской 110-й дивизии.



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