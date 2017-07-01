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Сегодня, 10:00

В Избирательной комиссии республики избран новый состав на 2017-2022-й годы


В Избирательной комиссии республики избран новый состав на 2017-2022-й годыСегодня на первом заседании Избирательной комиссии республики избран новый состав на 2017-2022-й годы. В повестке дня - четыре вопроса, основной из которых, - избрание нового председателя комиссии. Его кандидатуру предложил заместитель начальника Управления по вопросам организации избирательного процесса Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Виктор Бровченко. Решено было провести открытое голосование. Абсолютным большинством главой нового состава республиканской избирательной комиссии был избран Александр Дикалов.



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