Алексей Орлов провел рабочую встречу по вопросу поддержки начинающих фермеров

Сегодня Алексей Орлов вновь встретился с Президентом Ассоциации крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств республики Владимиром Мудаевым и министром сельского хозяйства республики Батром Болаевым. Собеседники еще раз акцентировали внимание на вопросах, прозвучавших во время субботней пресс-конференции в стенах ГТРК «Калмыкия». А именно, о поддержке начинающих фермеров в виде субсидий.



В этом году по двум программам поддержки малых форм хозяйствования были выделены субсидии 94-м крестьянско-фермерским хозяйствам. Из них 88 начинающие фермеры и 6 семейных животноводческих ферм. Эти средства они уже получили. Их можно направить на закупку КРС, строительство и реконструкцию животноводческих стоянок.



Именно об этих дополнительных средствах шел разговор на встрече в кабинете главы республики. По мнению президента Ассоциации крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств республики Владимира Мудаева, все они должны быть направлены на поддержку начинающих фермеров. В начале недели у них уже состоялась встреча по этой теме, как продолжение разговора начатого во время субботней пресс-конференции в стенах ГТРК «Калмыкия». А именно, о льготном кредитовании сельхозпроизводителей Калмыкии, и о грантовой поддержке начинающих фермеров.



Глава республики еще раз подчеркнул, что главная задача сегодня прирастить поголовье, сохранить поголовье и сделать упор на перерабатывающую отрасль.



Разговор состоялся конструктивный и плодотворный.

А пока региональное министерство сельского хозяйства будет заниматься всеми необходимыми процедурами, чтобы получить дополнительные субсидии в виде 40 миллионов. И тогда еще около 20 фермеров республики смогут реализовать свои экономические планы. Сегодня Алексей Орлов вновь встретился с Президентом Ассоциации крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств республики Владимиром Мудаевым и министром сельского хозяйства республики Батром Болаевым. Собеседники еще раз акцентировали внимание на вопросах, прозвучавших во время субботней пресс-конференции в стенах ГТРК «Калмыкия». А именно, о поддержке начинающих фермеров в виде субсидий.В этом году по двум программам поддержки малых форм хозяйствования были выделены субсидии 94-м крестьянско-фермерским хозяйствам. Из них 88 начинающие фермеры и 6 семейных животноводческих ферм. Эти средства они уже получили. Их можно направить на закупку КРС, строительство и реконструкцию животноводческих стоянок.Именно об этих дополнительных средствах шел разговор на встрече в кабинете главы республики. По мнению президента Ассоциации крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств республики Владимира Мудаева, все они должны быть направлены на поддержку начинающих фермеров. В начале недели у них уже состоялась встреча по этой теме, как продолжение разговора начатого во время субботней пресс-конференции в стенах ГТРК «Калмыкия». А именно, о льготном кредитовании сельхозпроизводителей Калмыкии, и о грантовой поддержке начинающих фермеров.Глава республики еще раз подчеркнул, что главная задача сегодня прирастить поголовье, сохранить поголовье и сделать упор на перерабатывающую отрасль.Разговор состоялся конструктивный и плодотворный.А пока региональное министерство сельского хозяйства будет заниматься всеми необходимыми процедурами, чтобы получить дополнительные субсидии в виде 40 миллионов. И тогда еще около 20 фермеров республики смогут реализовать свои экономические планы.



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