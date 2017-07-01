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Вчера, 20:00

В Элисте стартовал окружной этап конкурса «Студенческий лидер-2017»


В Элисте стартовал окружной этап конкурса «Студенческий лидер-2017»В Элисте стартовал окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2017» в Южном Федеральном округе. Цель мероприятия укрепление и развитее деятельности студенческих профсоюзных организаций, вовлечение лидеров в процесс организации собственной профсоюзной деятельности. Уже второй раз конкурс проходит в степной столице. С приветствием к участникам обратился Глава Республики Алексей Орлов.

В отборочном этапе принимают участие 15 студенческих делегаций, представляющих университеты Южного Федерального округа. Конкурсная программа включает в себя 8 испытаний. Нашу республику представляет Иляна Юсурова, председатель Первичной профсоюзной организации КалмГУ.



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