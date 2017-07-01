«Здесь и сейчас».Тарифное регулирование в Калмыкии

Сегодня в полдень в эфире калмыцкого телевидения вновь прозвучали позывные прямого эфира «Здесь и сейчас». В течение получаса на вопросы радиослушателей отвечали руководитель региональной службы по тарифам Светлана Доногруппова и ее заместитель Николай Басацкий. Тема весьма актуальная, так как в июльских квитанциях будут отражены новые цены за коммунальные услуги. Повышение по региону ожидается на уровне 3, 5 %, с отклонением 2, 1. Сообщили гости в студии. Спрашивали слушатели о ситуации в других регионах. Как было озвучено, в частности, по электричеству, степной регион на позиции «золотая середина». Отказ от введения социальной нормы и позволило сдержать рост цен на данный вид энергии. Сегодня в полдень в эфире калмыцкого телевидения вновь прозвучали позывные прямого эфира «Здесь и сейчас». В течение получаса на вопросы радиослушателей отвечали руководитель региональной службы по тарифам Светлана Доногруппова и ее заместитель Николай Басацкий. Тема весьма актуальная, так как в июльских квитанциях будут отражены новые цены за коммунальные услуги. Повышение по региону ожидается на уровне 3, 5 %, с отклонением 2, 1. Сообщили гости в студии. Спрашивали слушатели о ситуации в других регионах. Как было озвучено, в частности, по электричеству, степной регион на позиции «золотая середина». Отказ от введения социальной нормы и позволило сдержать рост цен на данный вид энергии.



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