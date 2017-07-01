Роспотребнадзор проводит "Контрольную закупку"

В этом году специалистами Роспотребнадзора проведено 394 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушения выявлены в 70 –ти процентах случаев. Не выдерживаются требования к качеству питьевой воды, хранению и реализации продуктов питания, есть факты незаконной продажи товаров и несоблюдения экологических норм. Выявлены случаи незаконного оборота молочной продукции. На ответственных лиц были наложены административные взыскания.



Лаборанты Управления Роспотребнадзора проверяют очередную партию сливочного масла. Из продажи уже изъятого 5 видов фальсифицированного продукта. По каждому случаю вынесено предупреждение. Всего в этом году из реализации с признаками фальсификации, истекшим сроком годности и несоответствующей маркировкой изъято 40 партий молочной продукции, общим весом 125 килограммов. Плановая проверка проводилась в торговых объектах Элисты, Черноземельского и Юстинского районов. Сумма административных штрафов за поставку несоответствующей нормам молочной продукции только в прошлом году превысила двести тысяч рублей.



Большая часть фальсифицированной молочной продукции в Калмыкию была завезена из соседних регионов. Исполнительный директор Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции Александр Бражко, обследовав 19 торговых предприятий, отметил, что сливочное масло стоимостью до 320 рублей за килограмм с декларируемым содержанием жира не менее 72 % является подделкой.



В этом году больше всего проверок Управлением Роспотребнадзора в Калмыкии запланировано на объектах здравоохранения, образования и пунктах питания.



В текущем году результатом внеплановых проверок стали на более ста штрафов должностным лицам. 2 постановления о назначении административного наказания обжалованы. В первом полугодии прокуратурой было выявлено около пятисот нарушений закона предпринимателями.



Количество внеплановых проверок будет расти. В ходе одной из них был выявлен факт работы в одной из столичных пиццерий сотрудника с диагнозом «Туберкулез». С этим же заболеванием женщина преподавала и в

одном, из общеобразовательных учреждений Элисты.



С этого года потребителю при покупке некачественных продуктов для восстановления нарушенных прав необходимо обратится к продавцу с письменным заявлением. И только в случае отказа он может идти в Роспотребнадзор. В свою очередь контрольно – надзорному органу разрешено проводить «Контрольную закупку». В этом году специалистами Роспотребнадзора проведено 394 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушения выявлены в 70 –ти процентах случаев. Не выдерживаются требования к качеству питьевой воды, хранению и реализации продуктов питания, есть факты незаконной продажи товаров и несоблюдения экологических норм. Выявлены случаи незаконного оборота молочной продукции. На ответственных лиц были наложены административные взыскания.Лаборанты Управления Роспотребнадзора проверяют очередную партию сливочного масла. Из продажи уже изъятого 5 видов фальсифицированного продукта. По каждому случаю вынесено предупреждение. Всего в этом году из реализации с признаками фальсификации, истекшим сроком годности и несоответствующей маркировкой изъято 40 партий молочной продукции, общим весом 125 килограммов. Плановая проверка проводилась в торговых объектах Элисты, Черноземельского и Юстинского районов. Сумма административных штрафов за поставку несоответствующей нормам молочной продукции только в прошлом году превысила двести тысяч рублей.Большая часть фальсифицированной молочной продукции в Калмыкию была завезена из соседних регионов. Исполнительный директор Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции Александр Бражко, обследовав 19 торговых предприятий, отметил, что сливочное масло стоимостью до 320 рублей за килограмм с декларируемым содержанием жира не менее 72 % является подделкой.В этом году больше всего проверок Управлением Роспотребнадзора в Калмыкии запланировано на объектах здравоохранения, образования и пунктах питания.В текущем году результатом внеплановых проверок стали на более ста штрафов должностным лицам. 2 постановления о назначении административного наказания обжалованы. В первом полугодии прокуратурой было выявлено около пятисот нарушений закона предпринимателями.Количество внеплановых проверок будет расти. В ходе одной из них был выявлен факт работы в одной из столичных пиццерий сотрудника с диагнозом «Туберкулез». С этим же заболеванием женщина преподавала и водном, из общеобразовательных учреждений Элисты.С этого года потребителю при покупке некачественных продуктов для восстановления нарушенных прав необходимо обратится к продавцу с письменным заявлением. И только в случае отказа он может идти в Роспотребнадзор. В свою очередь контрольно – надзорному органу разрешено проводить «Контрольную закупку».



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