Глава региона рассмотрит вопрос о строительстве кооперативного дома для медработников

Поводом этой сегодняшней рабочей встречи Алексея Орлова послужил разговор, начатый в минувшую субботу на пресс-конференции Главы республики с общественностью представителем Врачебной палаты республики Зинаидой Батыревой. Напомним, речь шла о необходимости скорейшего строительства многоквартирного кооперативного дома для медицинских работников. При этом для привлечения молодых специалистов важна стоимость жилья. Алексей Орлов тогда же пригласил общественницу для более детального и конструктивного разговора. Поводом этой сегодняшней рабочей встречи Алексея Орлова послужил разговор, начатый в минувшую субботу на пресс-конференции Главы республики с общественностью представителем Врачебной палаты республики Зинаидой Батыревой. Напомним, речь шла о необходимости скорейшего строительства многоквартирного кооперативного дома для медицинских работников. При этом для привлечения молодых специалистов важна стоимость жилья. Алексей Орлов тогда же пригласил общественницу для более детального и конструктивного разговора.



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