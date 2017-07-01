Чадо Тулку Ринпоче дарует учения жителям Калмыкии

В Калмыкию прибыл один из выдающихся буддийских учителей нашего времени Чадо Тулку Ринпоче. На сегодняшней пресс-конференции высокий духовный наставник рассказал, что в течении четырех дней он дарует учения на текст Нагарджуны «Письмо к другу», где в основном описываются советы для мирян. К примеру, как порождать благие мысли. В нём главный упор делается на обще буддийские традиции. Кстати, автором этого текста является представитель монголоязычных народов. Возможно, это был калмык.

16 июля высокий духовный наставник примет участие в церемонии открытия Ступы Калачакры у Одинокого дерева. После пребывания в Калмыкии досточтимый Чадо тулку Ринпоче отправится в республику Тыва, где также будет даровать учения. В Калмыкию прибыл один из выдающихся буддийских учителей нашего времени Чадо Тулку Ринпоче. На сегодняшней пресс-конференции высокий духовный наставник рассказал, что в течении четырех дней он дарует учения на текст Нагарджуны «Письмо к другу», где в основном описываются советы для мирян. К примеру, как порождать благие мысли. В нём главный упор делается на обще буддийские традиции. Кстати, автором этого текста является представитель монголоязычных народов. Возможно, это был калмык.16 июля высокий духовный наставник примет участие в церемонии открытия Ступы Калачакры у Одинокого дерева. После пребывания в Калмыкии досточтимый Чадо тулку Ринпоче отправится в республику Тыва, где также будет даровать учения.



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