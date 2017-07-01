В республике выдано 600 карантинных сертификатов

На 18 тыс. тонн зерна нового урожая в республике выдали 600 карантинных сертификатов. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника отдела Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Асраханской областям и Республике Калмыкия Татьяна Погорелова. Срок действия документа, подтверждающего безопасность продукции для здоровья человека, 15 дней со дня оформления. Его предъявляют при вывозе за пределы региона и страны. Оформление фитосанитарных документов осуществляется на безвозмездной основе. Заявку в Управление можно подать и в электронном виде. Следует иметь в виду, что сертификат выдается на каждую партию ввозимой или вывозимой продукции. На 18 тыс. тонн зерна нового урожая в республике выдали 600 карантинных сертификатов. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника отдела Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Асраханской областям и Республике Калмыкия Татьяна Погорелова. Срок действия документа, подтверждающего безопасность продукции для здоровья человека, 15 дней со дня оформления. Его предъявляют при вывозе за пределы региона и страны. Оформление фитосанитарных документов осуществляется на безвозмездной основе. Заявку в Управление можно подать и в электронном виде. Следует иметь в виду, что сертификат выдается на каждую партию ввозимой или вывозимой продукции.



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