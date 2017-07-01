На рынках Элисты появились первые арбузы

На рынках уже вовсю идет торговля арбузами. В среднем стоимость за килограмм составляет 25-30 рублей. Продавцы уверяют, что полосатые ягоды можно есть без риска для здоровья. Так ли это на самом деле?



«Сам алый, сахарный. Кафтан зелёный, бархатный». Так звучит детская загадка об арбузах. Настолько ли этот деликатес сейчас на городских прилавках по-настоящему хорош и безопасен? Ведь не секрет, что сезон бахчевых ещё не наступил. Тем не менее, первые полосатые ягоды появились в продаже еще в начале июля. Везут их, по словам реализаторов, из Астраханской области. Виктор Манджиев – «арбузник» со стажем. Более двадцати лет он продает бахчевые. И знает о них все.



Есть выращенные под пленкой арбузы абсолютно безопасно, уверяют нас продавцы сладкой ягоды. От грунтовых они отличаются не таким алым цветом и не столь насыщенным ароматом. Приобрести арбуз можно по цене от двадцати пяти до тридцати рублей за килограмм. В среднем плод выходит на 250 рублей.



В отличие от клубники или малины, спелость которых легко определить по цвету, зеленый полосатик любит таинственность и не меняет окраски ни при каких обстоятельствах. Как же выбрать созревший арбуз и избежать сезонного отравления этим плодом?



Если же при надрезе в мякоти вы обнаружите белые или желтоватые прожилки – арбуз точно содержит нитраты больше допустимой нормы. Но чтобы не покупать кота в мешке, лучше подождать наступления естественного созревания арбузов – это уже традиционно конец лета. Об этом говорят и специалисты Роспотребнадзора.



Окончательный выбор всегда остаётся за покупателем. К тому же ассортимент ягод и других сезонных вкусностей на городских рынках более чем достаточен. На рынках уже вовсю идет торговля арбузами. В среднем стоимость за килограмм составляет 25-30 рублей. Продавцы уверяют, что полосатые ягоды можно есть без риска для здоровья. Так ли это на самом деле?«Сам алый, сахарный. Кафтан зелёный, бархатный». Так звучит детская загадка об арбузах. Настолько ли этот деликатес сейчас на городских прилавках по-настоящему хорош и безопасен? Ведь не секрет, что сезон бахчевых ещё не наступил. Тем не менее, первые полосатые ягоды появились в продаже еще в начале июля. Везут их, по словам реализаторов, из Астраханской области. Виктор Манджиев – «арбузник» со стажем. Более двадцати лет он продает бахчевые. И знает о них все.Есть выращенные под пленкой арбузы абсолютно безопасно, уверяют нас продавцы сладкой ягоды. От грунтовых они отличаются не таким алым цветом и не столь насыщенным ароматом. Приобрести арбуз можно по цене от двадцати пяти до тридцати рублей за килограмм. В среднем плод выходит на 250 рублей.В отличие от клубники или малины, спелость которых легко определить по цвету, зеленый полосатик любит таинственность и не меняет окраски ни при каких обстоятельствах. Как же выбрать созревший арбуз и избежать сезонного отравления этим плодом?Если же при надрезе в мякоти вы обнаружите белые или желтоватые прожилки – арбуз точно содержит нитраты больше допустимой нормы. Но чтобы не покупать кота в мешке, лучше подождать наступления естественного созревания арбузов – это уже традиционно конец лета. Об этом говорят и специалисты Роспотребнадзора.Окончательный выбор всегда остаётся за покупателем. К тому же ассортимент ягод и других сезонных вкусностей на городских рынках более чем достаточен.



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