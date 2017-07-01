Отделение пенсионного фонда организует «горячую телефонную линию»

Отделение пенсионного фонда по республике организует «горячую телефонную линию». В пятницу, 14 июля с 09.00 до 12.00 часов в связи с возросшим интересом к перерасчету пенсии за периоды ухода за детьми специалисты отдела организации назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения Пенсионного фонда будут отвечать на вопросы по следующим телефонам ведомства: 4-00-87 и 4-08-81. Консультацию можно также получить и онлайн, по интернету – в социальных сетях и блогах ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и Твиттере. Отделение пенсионного фонда по республике организует «горячую телефонную линию». В пятницу, 14 июля с 09.00 до 12.00 часов в связи с возросшим интересом к перерасчету пенсии за периоды ухода за детьми специалисты отдела организации назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения Пенсионного фонда будут отвечать на вопросы по следующим телефонам ведомства: 4-00-87 и 4-08-81. Консультацию можно также получить и онлайн, по интернету – в социальных сетях и блогах ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и Твиттере.



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