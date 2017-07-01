ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:01

Отделение пенсионного фонда организует «горячую телефонную линию»


Отделение пенсионного фонда организует «горячую телефонную линию»Отделение пенсионного фонда по республике организует «горячую телефонную линию». В пятницу, 14 июля с 09.00 до 12.00 часов в связи с возросшим интересом к перерасчету пенсии за периоды ухода за детьми специалисты отдела организации назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения Пенсионного фонда будут отвечать на вопросы по следующим телефонам ведомства: 4-00-87 и 4-08-81. Консультацию можно также получить и онлайн, по интернету – в социальных сетях и блогах ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и Твиттере.



Другие новости по теме:

  • В отделении Пенсионного фонда по Калмыкии состоится брифинг
  • Региональная служба по тарифам организовала «горячую линию»
  • В феврале можно получить консультацию по вопросам материнского капитала
  • 25-ю годовщину образования отмечает Пенсионный фонд России
  • Сегодня – общероссийский день приема граждан
  • Включиться в процесс формирования своей пенсии
  • У сайта Пенсионного фонда появилась версия для слабовидящих
  • Передвижной офис Пенсионного фонда отправился в Яшалтинский район
  • У пенсионеров Калмыкии пенсия выросла в среднем на 113 рублей
  • Мобильная клиентская служба Пенсионного фонда доедет до отдаленных сел Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.