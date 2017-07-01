ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:15

Тарифное регулирование в Калмыкии


Тарифное регулирование в КалмыкииТарифное регулирование в Калмыкии. Повышение оплаты коммунальных услуг, меры по ограничению роста платежей и механизм предоставления компенсации. Об этом и многом другом в эфире очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас» на Радио России - Калмыкия будут говорить ведущий и гости студии -представители региональной службы по тарифам. Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг 13 июля в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону в студии прямого эфира 4-11-26.



Другие новости по теме:

  • «Здесь и сейчас» о социальных проблемах
  • Что изменится в процедуре проведения ЕГЭ
  • "Здесь и сейчас". Ректор КалмГУ в прямом эфире
  • Актуальные темы в прямом эфире
  • Радио России «Калмыкия» начинает прямую видеотрансляцию
  • Ассоциации юристов России проведет день бесплатной юридической помощи
  • Актуальные темы в прямом эфире "Здесь и сейчас"
  • «Скорая помощь в опасности»
  • В Калмыкии готовятся перейти на долгосрочное тарифное регулирование
  • ГТРК «Калмыкия» запускает новый проект

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.