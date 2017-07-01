Тарифное регулирование в Калмыкии. Повышение оплаты коммунальных услуг, меры по ограничению роста платежей и механизм предоставления компенсации. Об этом и многом другом в эфире очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас» на Радио России - Калмыкия будут говорить ведущий и гости студии -представители региональной службы по тарифам. Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг 13 июля в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону в студии прямого эфира 4-11-26. Тарифное регулирование в Калмыкии. Повышение оплаты коммунальных услуг, меры по ограничению роста платежей и механизм предоставления компенсации. Об этом и многом другом в эфире очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас» на Радио России - Калмыкия будут говорить ведущий и гости студии -представители региональной службы по тарифам. Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг 13 июля в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону в студии прямого эфира 4-11-26.



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