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Сегодня, 12:14

Члены ОНФ выявили в республике свыше 55 несанкционированных свалок


Члены ОНФ выявили в республике свыше 55 несанкционированных свалокС начала года с помощью интерактивной карты свалок члены ОНФ выявили в республике свыше 55 несанкционированных свалок. 16 из них уже ликвидированы, а по остальным направлены соответствующие письма. Об этом журналистам на брифинге рассказали руководитель калмыцкого отделения ОНФ Александр Городовиков. В ближайшее время в Калмыкии будет создано три мусоросортировочные станции в Сарпинском, Кетченеровском и Яшалтинском районах. Об этом шла речь и на встрече Алексея Орлова с общественностью. Кроме того, в рамках «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство трех населенных пунктов выделено 56 миллионов рублей. Пять из них пойдут на благоустройство двух территорий в Ики-Буруле, 44 миллиона – в Элисте и более семи миллионов на создание площадки в Яшалте. Более тысячи человек приняли участие в проекте «Карта убитых дорог», указав около сотни проблемных участков дорог в Калмыкии. На сегодня по итогам голосования ремонту подлежат три улицы Элисты. Александр Городовиков подчеркнул, что власти региона активно откликаются на просьбы и обращения фронтовиков. За их активную позицию на недавней пресс-конференции активистов народного фронта поблагодарил Глава Калмыкии Алексей Орлов.



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