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Сегодня, 12:09

В Лаганском районе состоится фестиваль Лотосов


В Лаганском районе состоится фестиваль ЛотосовНа международном форуме –фестивале «Гастрономические дороги Великого шелкового пути», который состоялся в Астрахани, особое внимание было уделено использованию местных традиционных продуктов питания и напитков, как способу повышения туристической привлекательности и развития региона. Об этом сегодня на брифинге рассказали представители министерства культуры и туризма республики. Многие гости мероприятия также отведали национальную кухню калмыков. Поближе познакомились с культурой и традицией степняков. Это скорее был обмен опытом авторитетных отечественных и зарубежных экспертов в области туризма. Подобное мероприятие планируется провести в рамках Джангариады в Калмыкии. Ну, а первый фестиваль лотосов в республике состоится в конце июля в Лаганском районе. Точная дата проведения будет озвучена через два дня на совещании оргкомитета.



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