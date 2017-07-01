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Сегодня, 12:05

В столичных школах стартовали основные ремонтные работы


В столичных школах стартовали основные ремонтные работы В эти дни образовательные учреждения начали подготовку к новому учебному году. Стартовали основные ремонтные работы в столичных школах.

Похожая картина во всех школах. Где-то объем ремонтных работ меньше, где – то больше. В четвёртой элистинской школе в течение недели удалось завершить покраску и побелку в актовом зале и в нескольких классных кабинетах. А еще произвели замену светильных установок.

Через несколько дней фронт работ переместится в придворовую территорию школы, где тоже намечен ряд мероприятий.

График текущих работ утвержден и для дошкольных учреждений. В детском саду номер 33 ремонт на завершающем этапе. Через неделю, 17 июля, обновленные игровые комнаты заполнятся детскими голосами.

Ну, а самое главное, серьезное внимание уделяется вопросам безопасности. Как рассказали в Управлении образования городской администрации, все детские сады в Элисте оборудованы установкой по очистке воды. Средства также направляют на решение других не менее значимых мероприятий.

Между тем, в планах поэтапный ремонт кровли школьных зданий. На эти цели средства в казне предусмотрены. Первая на очереди столичная школа №2, которой уже в этом году предстоит освоить почти 2 млн рублей.



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