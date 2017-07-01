В Калмыкии продолжается реализация программы "Устойчивое развитие сельских территорий"

В этом году по госпрограмме Устойчивое развитие сельских территорий введут в строй более 800 кв. метров жилья. Из них – 520 – выделят молодым специалистам. Итого, 14 семей улучшат жилищные условия. Это данные, озвученные на сегодняшнем заседании Президиума Правительства министром сельского хозяйства Баатром Болаевым. В комплексном обустройстве сельских населенных пунктов акцент будет сделан на обновлении объектов инженерной инфраструктуры. В первую очередь, это проекты по водоснабжению. К концу года планируют ввести в строй 18 км. внутрепоселковых разводящих сетей. Обсудили и план мероприятий на 2018 год.

А еще на заседании подняли вопрос о внедрении системы электронной ветеринарной сертификации в Калмыкии. Подготовка началась ещё в 2014 году, когда была внедрена информационная система "Меркурий". В этом году по госпрограмме Устойчивое развитие сельских территорий введут в строй более 800 кв. метров жилья. Из них – 520 – выделят молодым специалистам. Итого, 14 семей улучшат жилищные условия. Это данные, озвученные на сегодняшнем заседании Президиума Правительства министром сельского хозяйства Баатром Болаевым. В комплексном обустройстве сельских населенных пунктов акцент будет сделан на обновлении объектов инженерной инфраструктуры. В первую очередь, это проекты по водоснабжению. К концу года планируют ввести в строй 18 км. внутрепоселковых разводящих сетей. Обсудили и план мероприятий на 2018 год.А еще на заседании подняли вопрос о внедрении системы электронной ветеринарной сертификации в Калмыкии. Подготовка началась ещё в 2014 году, когда была внедрена информационная система "Меркурий".



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