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Сегодня, 10:00

Стратегия развития региона – это совместный план работы общества и власти


Стратегия развития региона – это совместный план работы общества и властиГлаве региона были представлены основные положения проекта актуализированной Стратегии социально-экономического развития республики до 2020 года. Как пояснила министр экономики республики Зоя Санджиева, по итогам проведенных общественных обсуждений и встреч с предпринимательским сообществом в документ были внесены некоторые корректировки.

Стратегия увязана с действующими бюджетными обязательствами и планированием. Определены 22 приоритетных направления, которые будут реализовываться по 17-ти государственным программам, инвестиционным проектам, а также будут являться ориентиром для развития муниципальных образований. За три года планируется строительство 48-ми новых объектов. А также реконструкция и ремонт сельских домов культуры, детских садов, школ, больниц. По словам Алексея Орлова, необходимо увеличить аудиторию обсуждения проекта. Ведь Стратегия – это совместный план работы общества и власти.



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