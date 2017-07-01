Медаль за любовь и верность получили 20 элистинских семей

8 июля в нашей стране празднуется Всероссийский день семьи, любви и верности. Впервые он отмечался 9 лет назад, в год семьи. В этот день принято вспоминать и святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Ежегодно в эту дату поздравляют те семьи, кто прожил долгую совместную жизнь.



Павел и Людмила Ворожбитовы вместе 45 лет. Людмила Михайловна около полувека проработала в системе образования. Является лауреатом премии Главы региона. Ее супруг – всю жизнь трудился в пожарной службе. В должности заместителя руководителя регионального управления МЧС, в звании полковника ушел на заслуженный отдых. Теперь по стопам отца пошли дети.



День любви, семьи и верности – молодой, но уже полюбившийся российский праздник. Он призван еще раз обратить внимание на традиционные человеческие ценности и преемственность поколений.



В этом году медалью «За любовь и верность» администрация Элисты наградила 20 семей. Среди них – Бюрчиевы. Сварщик, моряк-подводник, работник КГБ, Глава регионального управления федеральной службы налоговой полиции, заслуженный юрист Калмыкии, Государственный советник республики. Это далеко не полный послужной список Василия Бюрчиева. У него десятки заслуг за добросовестный труд. Но главная награда – семья. С супругой Светланой, врачом-физиотерапевтом, они вместе не один десяток лет. Воспитывают четырех сыновей.



Медаль за любовь и верность получила и семья Серовых. За их плечами - 45 лет совместной жизни. Екатерина трудилась чертежником – конструктором в Проектном институте. Виктор - заслуженный работник физической культуры и спорта Калмыкии. Сегодня супруги – на заслуженном отдыхе. Говорят, в семье всегда царит взаимопонимание, любовь и согласие. У них четверо детей и девять внуков.



День семьи, любви и верности, награжденные, всегда встречают за большим столом. Украшением, которого станет главный атрибут праздника – ромашка, издревле считающаяся символом любви. 8 июля в нашей стране празднуется Всероссийский день семьи, любви и верности. Впервые он отмечался 9 лет назад, в год семьи. В этот день принято вспоминать и святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Ежегодно в эту дату поздравляют те семьи, кто прожил долгую совместную жизнь.Павел и Людмила Ворожбитовы вместе 45 лет. Людмила Михайловна около полувека проработала в системе образования. Является лауреатом премии Главы региона. Ее супруг – всю жизнь трудился в пожарной службе. В должности заместителя руководителя регионального управления МЧС, в звании полковника ушел на заслуженный отдых. Теперь по стопам отца пошли дети.День любви, семьи и верности – молодой, но уже полюбившийся российский праздник. Он призван еще раз обратить внимание на традиционные человеческие ценности и преемственность поколений.В этом году медалью «За любовь и верность» администрация Элисты наградила 20 семей. Среди них – Бюрчиевы. Сварщик, моряк-подводник, работник КГБ, Глава регионального управления федеральной службы налоговой полиции, заслуженный юрист Калмыкии, Государственный советник республики. Это далеко не полный послужной список Василия Бюрчиева. У него десятки заслуг за добросовестный труд. Но главная награда – семья. С супругой Светланой, врачом-физиотерапевтом, они вместе не один десяток лет. Воспитывают четырех сыновей.Медаль за любовь и верность получила и семья Серовых. За их плечами - 45 лет совместной жизни. Екатерина трудилась чертежником – конструктором в Проектном институте. Виктор - заслуженный работник физической культуры и спорта Калмыкии. Сегодня супруги – на заслуженном отдыхе. Говорят, в семье всегда царит взаимопонимание, любовь и согласие. У них четверо детей и девять внуков.День семьи, любви и верности, награжденные, всегда встречают за большим столом. Украшением, которого станет главный атрибут праздника – ромашка, издревле считающаяся символом любви.



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