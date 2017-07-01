ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:35

Медаль за любовь и верность получили 20 элистинских семей


Медаль за любовь и верность получили 20 элистинских семей8 июля в нашей стране празднуется Всероссийский день семьи, любви и верности. Впервые он отмечался 9 лет назад, в год семьи. В этот день принято вспоминать и святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Ежегодно в эту дату поздравляют те семьи, кто прожил долгую совместную жизнь.

Павел и Людмила Ворожбитовы вместе 45 лет. Людмила Михайловна около полувека проработала в системе образования. Является лауреатом премии Главы региона. Ее супруг – всю жизнь трудился в пожарной службе. В должности заместителя руководителя регионального управления МЧС, в звании полковника ушел на заслуженный отдых. Теперь по стопам отца пошли дети.

День любви, семьи и верности – молодой, но уже полюбившийся российский праздник. Он призван еще раз обратить внимание на традиционные человеческие ценности и преемственность поколений.

В этом году медалью «За любовь и верность» администрация Элисты наградила 20 семей. Среди них – Бюрчиевы. Сварщик, моряк-подводник, работник КГБ, Глава регионального управления федеральной службы налоговой полиции, заслуженный юрист Калмыкии, Государственный советник республики. Это далеко не полный послужной список Василия Бюрчиева. У него десятки заслуг за добросовестный труд. Но главная награда – семья. С супругой Светланой, врачом-физиотерапевтом, они вместе не один десяток лет. Воспитывают четырех сыновей.

Медаль за любовь и верность получила и семья Серовых. За их плечами - 45 лет совместной жизни. Екатерина трудилась чертежником – конструктором в Проектном институте. Виктор - заслуженный работник физической культуры и спорта Калмыкии. Сегодня супруги – на заслуженном отдыхе. Говорят, в семье всегда царит взаимопонимание, любовь и согласие. У них четверо детей и девять внуков.

День семьи, любви и верности, награжденные, всегда встречают за большим столом. Украшением, которого станет главный атрибут праздника – ромашка, издревле считающаяся символом любви.



Другие новости по теме:

  • Сегодня отмечается Международный день семьи
  • 27 ноября - День Матери
  • Сегодня Всероссийский день семьи, любви и верности
  • Символом Дня семьи, любви и верности является «ромашка»
  • В Крестовоздвиженской церкви Элисты состоялось праздничное богослужение
  • Дерево счастья появилось в центре Элисты
  • В сквере Сергия Радонежского прошел праздничный концерт «Цветок радости»
  • Звание «Заслуженный работник физической культуры России» присвоено 3 ветеранам спорта Калмыкии
  • Лучшие супружеские пары Калмыкии наградили медалями «За любовь и верность»
  • В Калмыкии День семьи, любви и верности отметят Парадом колясок

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Как Вы спасаетесь от жары?

    Редко выходим на улицу
    Пьем больше воды
    Я ее не чувствую


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.