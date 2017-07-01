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Вчера, 20:00

Одно «окно» для предпринимателей


Одно «окно» для предпринимателейОдно «окно» для предпринимателей. Это один из главных вопросов сегодняшнего заседания совета по улучшению инвестиционного климата при главе Калмыкии. Алексей Орлов дал поручение ресурсоснабжающим организациям заключить договор о взаимодействии в части предоставления услуг, в частности прием документов, все виды регистрации, учет фирм, в электронном виде. Это позволит минимизировать затраты предпринимателей и намного облегчит процесс ведения бизнеса. Еще один важный момент, который требует решения - высокий тариф на электроэнергию для предприятий малого и среднего бизнеса. Этот вопрос Алексей Орлов намерен поднять на совещании Совета глав регионов при полномочном представителе президента России в ЮФО, который состоится в августе. Кроме того на заседании обсудил мероприятия дорожной карты, направленные на повышение эффективности процедур по подключению к сетям энерго, газо и водоснабжения. Как было отмечено, сегодняшнее участие представителей делового сообщества в работе заседания позволяет обеспечить эффективную работу бизнеса и власти.



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