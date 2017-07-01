Одно «окно» для предпринимателей. Это один из главных вопросов сегодняшнего заседания совета по улучшению инвестиционного климата при главе Калмыкии. Алексей Орлов дал поручение ресурсоснабжающим организациям заключить договор о взаимодействии в части предоставления услуг, в частности прием документов, все виды регистрации, учет фирм, в электронном виде. Это позволит минимизировать затраты предпринимателей и намного облегчит процесс ведения бизнеса. Еще один важный момент, который требует решения - высокий тариф на электроэнергию для предприятий малого и среднего бизнеса. Этот вопрос Алексей Орлов намерен поднять на совещании Совета глав регионов при полномочном представителе президента России в ЮФО, который состоится в августе. Кроме того на заседании обсудил мероприятия дорожной карты, направленные на повышение эффективности процедур по подключению к сетям энерго, газо и водоснабжения. Как было отмечено, сегодняшнее участие представителей делового сообщества в работе заседания позволяет обеспечить эффективную работу бизнеса и власти. Одно «окно» для предпринимателей. Это один из главных вопросов сегодняшнего заседания совета по улучшению инвестиционного климата при главе Калмыкии. Алексей Орлов дал поручение ресурсоснабжающим организациям заключить договор о взаимодействии в части предоставления услуг, в частности прием документов, все виды регистрации, учет фирм, в электронном виде. Это позволит минимизировать затраты предпринимателей и намного облегчит процесс ведения бизнеса. Еще один важный момент, который требует решения - высокий тариф на электроэнергию для предприятий малого и среднего бизнеса. Этот вопрос Алексей Орлов намерен поднять на совещании Совета глав регионов при полномочном представителе президента России в ЮФО, который состоится в августе. Кроме того на заседании обсудил мероприятия дорожной карты, направленные на повышение эффективности процедур по подключению к сетям энерго, газо и водоснабжения. Как было отмечено, сегодняшнее участие представителей делового сообщества в работе заседания позволяет обеспечить эффективную работу бизнеса и власти.



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