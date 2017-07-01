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В приемной комиссии КалмГУ прогнозируют наплыв абитуриентов





В приемной комиссии КалмГУ прогнозируют наплыв абитуриентов. Это не только выпускники школ, но и немало тех, кто решил пополнить ряды магистрантов. На сегодняшний день на 343 бюджетных мест подано 183 заявлений. В ВУЗе ведется подготовка по 30 магистерским направлениям.



В эти дни в приемной комиссии – ажиотаж. Для тех, кто решил поступать в магистратуру, 26 июля завершается прием документов. Уже приняли более 180 заявлений. А бюджетных мест 343. Это значительно больше, чем в 2016. Также немало желающих продолжить обучение и на договОрной основе. Это не только жители Калмыкии. Приезжают из Ростовской области, Астрахани, Волгограда, Ставропольского края. Среди поступающих элистинка Занда Манджиева. Еще в 2004 году она получила экономическое образование. Теперь решила стать юристом.



Магистерские программы включает подготовку по любому направлению, независимо от уже имеющегося образования. Если вы планируете уехать за границу и работать там по специальности, то лучше получить диплом магистра. Иначе придется сдавать квалификационные экзамены в другой стране и подтверждать свой диплом специалиста с 5-ти летним сроком обучения. Поэтому выпускник Калмыцкого госуниверситета Басанг Кичиков, спустя пять лет решил поступать в магистратуру. Бывший менеджер организации выбрал профессию зоотехника. Сейчас готовится к сдаче испытаний на аграрный факультет.



Кстати, 40 процентов выпускников университета нынешнего года сдали документы в магистратуру. Они считают, что для успешного карьерного роста образование бакалавра недостаточно. Навыки, получаемые в магистратуре, по их мнению, раскрывают новые возможности. К примеру, позволяют вести самостоятельные научные исследования. А это хорошая база для поступления в аспирантуру.



Ключевые факторы развития магистратуры КалмГУ – академическая мобильность и сетевое взаимодействие с высшими учебными заведениями страны. Практика и стажировка студентов осуществляется в рамках договоров о сотрудничестве с университетами Монголии, Китая, Казахстана, что способствует интеграции КалмГУ в международное образовательное и научное пространство. Так что главный ВУЗ республики с каждым годом укрепляет свои позиции, расширяя границы подготовки специалистов. Напомню, что здесь ведется подготовка по 30 магистерским направлениям. Ну, а получение КалмГУ статуса опорного ВУЗа - это существенные преференции учредителя - минобрнауки России. Что подразумевает приоритетное выделение контрольных цифр приема по программам аспирантуры и магистратуры. Кстати, гибкий график учебного расписания позволяет совмещать занятия с профессиональной деятельностью. По сути – обучение без отрыва от основной работы. В приемной комиссии КалмГУ прогнозируют наплыв абитуриентов. Это не только выпускники школ, но и немало тех, кто решил пополнить ряды магистрантов. На сегодняшний день на 343 бюджетных мест подано 183 заявлений. В ВУЗе ведется подготовка по 30 магистерским направлениям.В эти дни в приемной комиссии – ажиотаж. Для тех, кто решил поступать в магистратуру, 26 июля завершается прием документов. Уже приняли более 180 заявлений. А бюджетных мест 343. Это значительно больше, чем в 2016. Также немало желающих продолжить обучение и на договОрной основе. Это не только жители Калмыкии. Приезжают из Ростовской области, Астрахани, Волгограда, Ставропольского края. Среди поступающих элистинка Занда Манджиева. Еще в 2004 году она получила экономическое образование. Теперь решила стать юристом.Магистерские программы включает подготовку по любому направлению, независимо от уже имеющегося образования. Если вы планируете уехать за границу и работать там по специальности, то лучше получить диплом магистра. Иначе придется сдавать квалификационные экзамены в другой стране и подтверждать свой диплом специалиста с 5-ти летним сроком обучения. Поэтому выпускник Калмыцкого госуниверситета Басанг Кичиков, спустя пять лет решил поступать в магистратуру. Бывший менеджер организации выбрал профессию зоотехника. Сейчас готовится к сдаче испытаний на аграрный факультет.Кстати, 40 процентов выпускников университета нынешнего года сдали документы в магистратуру. Они считают, что для успешного карьерного роста образование бакалавра недостаточно. Навыки, получаемые в магистратуре, по их мнению, раскрывают новые возможности. К примеру, позволяют вести самостоятельные научные исследования. А это хорошая база для поступления в аспирантуру.Ключевые факторы развития магистратуры КалмГУ – академическая мобильность и сетевое взаимодействие с высшими учебными заведениями страны. Практика и стажировка студентов осуществляется в рамках договоров о сотрудничестве с университетами Монголии, Китая, Казахстана, что способствует интеграции КалмГУ в международное образовательное и научное пространство. Так что главный ВУЗ республики с каждым годом укрепляет свои позиции, расширяя границы подготовки специалистов. Напомню, что здесь ведется подготовка по 30 магистерским направлениям. Ну, а получение КалмГУ статуса опорного ВУЗа - это существенные преференции учредителя - минобрнауки России. Что подразумевает приоритетное выделение контрольных цифр приема по программам аспирантуры и магистратуры. Кстати, гибкий график учебного расписания позволяет совмещать занятия с профессиональной деятельностью. По сути – обучение без отрыва от основной работы.



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