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Вчера, 12:43

Нововведения в сфере социального развития, труда и занятости населения


Нововведения в сфере социального развития, труда и занятости населенияУлучшение материально-технической базы социальных учреждений – одна из тем пресс-конференции регионального министра социального развития, труда и занятости населения Марины Ользятиевой. Как она сообщила, решение подобных вопросов – это важная функция ведомства. Так, в Сарпинском психоневрологическом доме-интернате продолжаются ремонтные работы. Там в прошлом году был пристроен обеденный зал и отремонтирован пищеблок, а в эти дни начата внутренняя отделка. Кроме того, на территории учреждения построено отделение милосердия на 36 койко-мест. Там сейчас идет отделка помещения. В середине сентября его введут в эксплуатацию. Это позволит разгрузить Приютненский психоневрологический диспансер и Элистинский дом-интернат.
Также ведется сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организациями. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о финансовой поддержке из средств республиканского бюджета развивающего центра «Тенгрин эдста» для детей-аутистов, поскольку этот сегмент реабилитационных услуг не предоставляется государственными учреждениями.



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