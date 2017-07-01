«Здесь и сейчас» о социальных проблемах

Сегодня в эфир вышел очередной выпуск радиопередачи «Здесь и сейчас». В программе приняли участие министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева и руководитель бюро медико-социальной экспертизы региона Баатр Данжинов. Вопросов было немало, спрашивали о том, в каких случаях устанавливается инвалидность, какие учреждения направляют на экспертизу, можно ли обжаловать решения бюро медико-социальной экспертизы в случае несогласия с ним и другие. Министр Ользятиева подробно рассказала об изменениях в законодательстве, согласно которым учрежден новый порядок назначения социальной стипендии, и условия присвоения звания Ветеран труда. Сегодня в эфир вышел очередной выпуск радиопередачи «Здесь и сейчас». В программе приняли участие министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева и руководитель бюро медико-социальной экспертизы региона Баатр Данжинов. Вопросов было немало, спрашивали о том, в каких случаях устанавливается инвалидность, какие учреждения направляют на экспертизу, можно ли обжаловать решения бюро медико-социальной экспертизы в случае несогласия с ним и другие. Министр Ользятиева подробно рассказала об изменениях в законодательстве, согласно которым учрежден новый порядок назначения социальной стипендии, и условия присвоения звания Ветеран труда.



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