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Сегодня, 17:29

Глава республики Алексей Орлов дал интервью для «Интерфакс-Юг»


Глава республики Алексей Орлов дал интервью для «Интерфакс-Юг»Глава республики Алексей Орлов дал интервью директору информационного агентства «Интерфакс-Юг» Владимиру Захарову. Журналиста интересовали самые актуальные вопросы, связанные с состоянием дел в республике. Прежде всего, речь зашла о ситуации с саранчой. Как отметил глава региона, на сегодня борьба с вредителями идет успешно и удалось не допустить больших потерь в сфере растениеводства и кормопроизводства, а также пастбищ. Но решать эту проблему только на территории одного региона сложно.
Прозвучал также вопрос о ходе реализации программы по переселению из аварийного и ветхого жилья. По словам Алексея Орлова, в этом году будут сдан 124-хквартирный дом в Элисте и два дома в двух районах, на этом программа в Калмыкии будет полностью завершена. Были затронуты темы ужесточения контроля за исполнительской дисциплиной чиновников и расширения полномочий муниципалитетов, а также продолжение строительства собора в честь святых Кирилла и Мефодия в Элисте.



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