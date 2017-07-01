В эти дни завершилась первая смена летней оздоровительной компании. Всего в республике было организовано 116 оздоровительных учреждений. Из них 110 это детские оздоровительные лагеря при школах, которые уже завершили свою работу. Отдыхать и поправлять своё здоровье ребята со всей республики продолжают в пяти стационарных лагерях сезонного действия в районах республики и санатории профилактории при КалмГУ. А также за пределами региона во Всероссийских детских оздоровительных центрах. И мы решили узнать, как же проводят свой досуг те дети, кому не удалось выехать на отдых за пределы степной столицы.



Если говорить в целом о летней оздоровительной кампании, то, по словам министра социального развития, труда и занятости Марины Ользятиевой, на эти цели, как и в прошлом году, было выделено тридцать три с половиной миллиона рублей из ресбюджета. Дети смогут отдохнуть и поправить свое здоровье в стационарных лагерях сезонного действия в районах, а также выехать во Всероссийские центры: Орленок, Смена, Артек.



А вот как интересно и с пользой организовать летний досуг детей, не выезжая за пределы Элисты? Юные горожане и их родители озвучили немало интересных вариантов: совместные прогулки на велосипедах и роликах, посещение развивающих центров и многие другие, частью платные, развлечения. К примеру, яркие афиши кинотеатров предлагают ребятам познакомиться с новинками. А вот Национальная библиотека имени Амур-Санана совершенно безвозмездно открыла двери «Гостиной семейного чтения» для всех желающих. Кроме того, чтобы привлечь большее количество школьников, сотрудники учреждения разработали программу летнего чтения.



Начинайте читать малышу, когда он еще не умеет читать. Делится опытом воспитания детей элистинка Светлана Хавиева. В библиотеку она привела двухлетнего Давида и девятилетнюю Инессу. Здесь они вместе отдыхают, играют и узнают много нового.

Об этом говорят и юные посетители гостиной.



Культурно-просветительский досуг предлагает элистинцам и Национальный музей имени Пальмова. Тематические выставки познакомят всех желающих с историей и культурой родного края.



Перечень предлагаемых в городе видов культурно-массового отдыха для детей и подростков можно продолжать и дальше. Главное, определиться, что будет интересно ребенку, исходя из финансовых возможностей родителей. В эти дни завершилась первая смена летней оздоровительной компании. Всего в республике было организовано 116 оздоровительных учреждений. Из них 110 это детские оздоровительные лагеря при школах, которые уже завершили свою работу. Отдыхать и поправлять своё здоровье ребята со всей республики продолжают в пяти стационарных лагерях сезонного действия в районах республики и санатории профилактории при КалмГУ. А также за пределами региона во Всероссийских детских оздоровительных центрах. И мы решили узнать, как же проводят свой досуг те дети, кому не удалось выехать на отдых за пределы степной столицы.Если говорить в целом о летней оздоровительной кампании, то, по словам министра социального развития, труда и занятости Марины Ользятиевой, на эти цели, как и в прошлом году, было выделено тридцать три с половиной миллиона рублей из ресбюджета. Дети смогут отдохнуть и поправить свое здоровье в стационарных лагерях сезонного действия в районах, а также выехать во Всероссийские центры: Орленок, Смена, Артек.А вот как интересно и с пользой организовать летний досуг детей, не выезжая за пределы Элисты? Юные горожане и их родители озвучили немало интересных вариантов: совместные прогулки на велосипедах и роликах, посещение развивающих центров и многие другие, частью платные, развлечения. К примеру, яркие афиши кинотеатров предлагают ребятам познакомиться с новинками. А вот Национальная библиотека имени Амур-Санана совершенно безвозмездно открыла двери «Гостиной семейного чтения» для всех желающих. Кроме того, чтобы привлечь большее количество школьников, сотрудники учреждения разработали программу летнего чтения.Начинайте читать малышу, когда он еще не умеет читать. Делится опытом воспитания детей элистинка Светлана Хавиева. В библиотеку она привела двухлетнего Давида и девятилетнюю Инессу. Здесь они вместе отдыхают, играют и узнают много нового.Об этом говорят и юные посетители гостиной.Культурно-просветительский досуг предлагает элистинцам и Национальный музей имени Пальмова. Тематические выставки познакомят всех желающих с историей и культурой родного края.Перечень предлагаемых в городе видов культурно-массового отдыха для детей и подростков можно продолжать и дальше. Главное, определиться, что будет интересно ребенку, исходя из финансовых возможностей родителей.



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