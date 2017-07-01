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Сегодня, 11:49

Министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева ответила на вопросы граждан


Министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева ответила на вопросы гражданПроблема обеспечения питьевой водой, газоснабжение населенных пунктов, ремонт лифтов и кровель, эти и другие не менее животрепещущие вопросы задали жители республики министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Нелли Ткачевой. Встреча состоялась в рамках проекта Общественной палаты Калмыкии «Час с министром». Татьяна Шолохова подробнее о том, какие еще жилищные вопросы волнуют граждан Калмыкии.

Во встрече приняли участие гражданские активисты, председатели домовых и уличных комитетов Элисты, а также члены республиканской и муниципальных общественных палат. К профильному министру вопросов накопилось немало. Прежде всего, по обеспечению питьевой водой. Самую острую для всех жителей республики тему поднял член общественной палаты Юстинского района Борис Гонджгаев. Поселок Цаган-Аман стоит у Волги, но на протяжении многих лет испытывает дефицит воды из-за пришедшего в непригодное состояние водозабора.

По словам Нелли Ткачевой, на сегодняшний день временным решением проблемы водоснабжения поселка стала закупка плавучей установки, но кардинальным образом МинЖКХ предлагает решить ее за счет строительства нового водозабора. Общая стоимость проекта – 68 миллионов рублей, реализовать его планируется в три этапа в течение трех лет. Основная же проблема в том, что у нас в регионе нет подземных источников. Общая стоимость расходов на то, чтобы улучшить водоснабжение Калмыкии, по словам Ткачевой, составляет 5 миллиардов рублей.

Председатель калмыцкой республиканской общественной организации инвалидов с поражение опорно-двигательного аппарата Александр Каманджаев, задал вопрос о газификации юго-западного района Элисты и водоснабжения пригородного поселка Аршан. Как ответила министр, ситуация находится на контроле, и в 2018 году проектам по ним будет дан ход. Также общественников волновали вопросы роста цен на жилищно-коммунальные услуги на фоне их неудовлетворительного качества, ремонта лифтов и кровли. Еще одна актуальная тема – реализация в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», предусматривающего благоустройство придомовых площадок и общественных территорий. Как рассказала Нелли Ткачева, уже выбраны первые объекты, это дома номер 45 и 46 в 1-м микрорайоне.

Также министр взяла под личный контроль ситуацию с электросетями на земельных участках, выданных многодетным семьям. Жители до сих пор не могут подключиться к ним из-за того, что не определен собственник ЛЭП. В целом, подводя итоги встречи, министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева и председатель Общественной палаты республики Бальджир Барыкова признались, что общение получилось живым.
Следующая встреча в рамках проекта «час с министром» пройдет с руководителем здравоохранительного ведомства Русланом Нагаевым.



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