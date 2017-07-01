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Вчера, 17:28

Экологическая профильная межрегиональная смена открыла двери для школьников


Экологическая профильная межрегиональная смена открыла двери для школьниковВ год экологии на базе республиканского центра детского творчества впервые открылась экологическая профильная межрегиональная смена. В лагере дети наряду с отдыхом и оздоровлением получают запас знаний, способствующий формированию экокультуры.

«Тюльпаны», «Светлячки», «Зеленые рейнджеры» собрались под лозунгом – «Сберечь неповторимое». Так организаторы решили назвать первую в регионе экологическую профильную межрегиональную смену. В эколагере 35 школьников, и все они оказались там не случайно - это участники региональных и всероссийских олимпиад по биологии.
13-летняя Цагана Манджиева приехала из поселка Большой Царын Октябрьского района. Она неоднократный призер экологических конкурсов.

Межрегиональную экологическую смену посетили и пятеро детей из Астрахани. Для 11-летнего Дмитрия Козурова это первая поездка в степной регион.

Программа профильной экологической смены разработана с учетом возрастных особенностей, интересов и талантливых учащихся. Поздравить с открытием лагеря и ознакомиться с проживанием и досугом ребят приехал и руководитель главного образовательного ведомства региона Николай Манцаев.

В программе пребывания – посещение открытого биосферного заповедника «Черные земли». Детям расскажут о редких видах животных и растений, обитающих на просторах Черноземельского района. В этом году специалисты природного заповедника уже провели для учащихся более 3 тысяч акций и тематических уроков. Это и прямое общение с любознательными ребятами, и демонстрация документальных фильмов о защите природы.

Впереди у ребят выездные экскурсии, где они будут изучать новые виды растений и животных, туристическая краеведческая эстафета и виртуальное знакомство с памятниками природы. Экологическая профильная межрегиональная смена продлится до 10 июля.



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