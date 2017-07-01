Нововведения в сфере социального развития, труда и занятости населения

О нововведениях, которые реализуются или запланированы в текущем году в сфере социального развития, труда и занятости населения говорила на встрече с журналистами профильный региональный министр Марина Ользятиева. Как было озвучено, все меры социальной поддержки сохранены в полном объеме. Так, в этом году продлена программа регионального материнского капитала на два года, то есть до 1 января 2019-го. У обладателей этих сертификатов будет возможность направить средства и на проведение ремонта жилья. Напомню, сейчас размер его составляет 62 тысячи рублей. Кроме того, министерством решается задача, поставленная федеральным центром - формирование Единой информационной системы социального обеспечения ЕГИСО. Ответственным исполнителем и оператором определен пенсионный фонд, а также министерство связи. О нововведениях, которые реализуются или запланированы в текущем году в сфере социального развития, труда и занятости населения говорила на встрече с журналистами профильный региональный министр Марина Ользятиева. Как было озвучено, все меры социальной поддержки сохранены в полном объеме. Так, в этом году продлена программа регионального материнского капитала на два года, то есть до 1 января 2019-го. У обладателей этих сертификатов будет возможность направить средства и на проведение ремонта жилья. Напомню, сейчас размер его составляет 62 тысячи рублей. Кроме того, министерством решается задача, поставленная федеральным центром - формирование Единой информационной системы социального обеспечения ЕГИСО. Ответственным исполнителем и оператором определен пенсионный фонд, а также министерство связи.



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