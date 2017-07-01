В прокуратуре Калмыкии состоялся прием по защите прав и интересов предпринимателей

Калмыцких предпринимателей ждут в республиканской прокуратуре.

Прием проводится сотрудниками всех структурных подразделений главного надзорного органа. Жалобы от представителей бизнес - сообщества поступают на нарушения при предоставлении госуслуг, в сфере земельных отношений и по вопросам налоговых начислений. С какими еще проблемами предприниматели приходят на прием к прокурорам, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



На личном приеме у прокурора региона - Александр Чудидов. Он возглавляет КФХ. На полях началась уборка урожая. Однако, заказанные хозяйством 25 цистерн с водой, по его словам, районное муниципальное унитарное предприятие доставлять не спешит.



Тысяча нарушений в отношении коммерсантов зафиксировано прокурорами в прошлом году. 31 предприниматель обратился в прокуратуру с жалобами, 9 из которых было удовлетворено. Более трехсот должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.



А этот индивидуальный предприниматель пришел на прием уже после вынесения судебного решения не в его пользу. Будучи Главой КФХ он приобрел у одного из фермеров два земельных надела, отдал деньги, но документально сделку не заверил. Оказалось, участки были проданы ему вторично.



Сотрудники прокуратуры просят представителей бизнес-сообщества обращаться по вопросам защиты прав и интересов заранее. Тогда есть шанс рассмотреть заявления и жалобы в присутствии заинтересованных в деле лиц, а также представителей исполнительной или законодательной власти. Для калмыцких предпринимателей работает «горячая линия». Ну, а следующий прием, в рамках всероссийской акции состоится уже 1 августа. Калмыцких предпринимателей ждут в республиканской прокуратуре.Прием проводится сотрудниками всех структурных подразделений главного надзорного органа. Жалобы от представителей бизнес - сообщества поступают на нарушения при предоставлении госуслуг, в сфере земельных отношений и по вопросам налоговых начислений. С какими еще проблемами предприниматели приходят на прием к прокурорам, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.На личном приеме у прокурора региона - Александр Чудидов. Он возглавляет КФХ. На полях началась уборка урожая. Однако, заказанные хозяйством 25 цистерн с водой, по его словам, районное муниципальное унитарное предприятие доставлять не спешит.Тысяча нарушений в отношении коммерсантов зафиксировано прокурорами в прошлом году. 31 предприниматель обратился в прокуратуру с жалобами, 9 из которых было удовлетворено. Более трехсот должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.А этот индивидуальный предприниматель пришел на прием уже после вынесения судебного решения не в его пользу. Будучи Главой КФХ он приобрел у одного из фермеров два земельных надела, отдал деньги, но документально сделку не заверил. Оказалось, участки были проданы ему вторично.Сотрудники прокуратуры просят представителей бизнес-сообщества обращаться по вопросам защиты прав и интересов заранее. Тогда есть шанс рассмотреть заявления и жалобы в присутствии заинтересованных в деле лиц, а также представителей исполнительной или законодательной власти. Для калмыцких предпринимателей работает «горячая линия». Ну, а следующий прием, в рамках всероссийской акции состоится уже 1 августа.



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