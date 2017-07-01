В Элисте состоялось первое заседание экспертного совета по социально-экономическим вопросам при Правительстве республики. Совет сформирован по итогам онлайн-голосования на сайте калмыцкого кабинета министров, в его состав вошли доктора наук, видные общественные деятели. Татьяна Шолохова о том, какие направления работы были намечены на первом заседании.



Совет экспертов - это совещательный орган. Задача его членов проведение экспертизы экономических и социально значимых решений республиканского правительства, межведомственных комиссий и советов, формирование вопросов со стороны гражданского общества. В число экспертов по итогам голосования в Интернете вошли 10 человек, это известные люди, представляющие разные отрасли. Именно определению приоритетных направлений работы и было посвящено первое заседание нового органа.



Профессор КалмГУ, Аркадий Натыров первым высказал свое мнение о первоочередных целях, которые помогут решить основные социально-экономические проблемы республики. Проекты, разрабатываемые региональным кабинетом министров, должны быть направлены, прежде всего, на дальнейшее развитие сельского хозяйства.



Также в приоритете у исполнительной власти, по мнению экспертов, должны быть дороги, программа по переселению из ветхого и аварийного жилья и создание благоприятного инвестиционного климата. Как отметил председатель Правительства Игорь Зотов, именно привлечение инвесторов, таких как, например, компании КТК и «Лукойл», уже приносит дивиденды в социальной сфере. Среди членов экспертного совета также и известнее политологи. Заведующий кафедрой социологии волгоградского Государственного Университета Александр Стризое предложил провести опрос населения, чтобы лучше понять, какие сейчас проблемы, в первую очередь, волнуют жителей республики. А политолог и журналист Виталий Арьков озвучил еще одну актуальную, на его взгляд, проблему экономического развития Калмыкии - переработку мясного производства.



Провести анализ уровня жизни в селах республики и составить рейтинг сельских поселений предложила член экспертного совета, доктор педагогических наук Балджя Дякиева.

В состав экспертного совета также вошли экономисты Сергей Дурдусов и Михаил Зулаев, предприниматель Владимир Хабунов, преподаватель КалмГУ Лаг Бадмахалгаев, главный редактор национальной газеты «Хальмг Унн» Менке Конев. Проректор калмыцкого университета Эльза Мантеева. назначена председателем совета. Нынешний состав будет работать на общественных началах, срок полномочий его членов истекает через три года. В Элисте состоялось первое заседание экспертного совета по социально-экономическим вопросам при Правительстве республики. Совет сформирован по итогам онлайн-голосования на сайте калмыцкого кабинета министров, в его состав вошли доктора наук, видные общественные деятели. Татьяна Шолохова о том, какие направления работы были намечены на первом заседании.Совет экспертов - это совещательный орган. Задача его членов проведение экспертизы экономических и социально значимых решений республиканского правительства, межведомственных комиссий и советов, формирование вопросов со стороны гражданского общества. В число экспертов по итогам голосования в Интернете вошли 10 человек, это известные люди, представляющие разные отрасли. Именно определению приоритетных направлений работы и было посвящено первое заседание нового органа.Профессор КалмГУ, Аркадий Натыров первым высказал свое мнение о первоочередных целях, которые помогут решить основные социально-экономические проблемы республики. Проекты, разрабатываемые региональным кабинетом министров, должны быть направлены, прежде всего, на дальнейшее развитие сельского хозяйства.Также в приоритете у исполнительной власти, по мнению экспертов, должны быть дороги, программа по переселению из ветхого и аварийного жилья и создание благоприятного инвестиционного климата. Как отметил председатель Правительства Игорь Зотов, именно привлечение инвесторов, таких как, например, компании КТК и «Лукойл», уже приносит дивиденды в социальной сфере. Среди членов экспертного совета также и известнее политологи. Заведующий кафедрой социологии волгоградского Государственного Университета Александр Стризое предложил провести опрос населения, чтобы лучше понять, какие сейчас проблемы, в первую очередь, волнуют жителей республики. А политолог и журналист Виталий Арьков озвучил еще одну актуальную, на его взгляд, проблему экономического развития Калмыкии - переработку мясного производства.Провести анализ уровня жизни в селах республики и составить рейтинг сельских поселений предложила член экспертного совета, доктор педагогических наук Балджя Дякиева.В состав экспертного совета также вошли экономисты Сергей Дурдусов и Михаил Зулаев, предприниматель Владимир Хабунов, преподаватель КалмГУ Лаг Бадмахалгаев, главный редактор национальной газеты «Хальмг Унн» Менке Конев. Проректор калмыцкого университета Эльза Мантеева. назначена председателем совета. Нынешний состав будет работать на общественных началах, срок полномочий его членов истекает через три года.



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