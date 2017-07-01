ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 11:53

В Элисте состоялось первое заседание экспертного совета


В Элисте состоялось первое заседание экспертного советаВ Элисте состоялось первое заседание экспертного совета по социально-экономическим вопросам при Правительстве республики. Совет сформирован по итогам онлайн-голосования на сайте калмыцкого кабинета министров, в его состав вошли доктора наук, видные общественные деятели. Татьяна Шолохова о том, какие направления работы были намечены на первом заседании.

Совет экспертов - это совещательный орган. Задача его членов проведение экспертизы экономических и социально значимых решений республиканского правительства, межведомственных комиссий и советов, формирование вопросов со стороны гражданского общества. В число экспертов по итогам голосования в Интернете вошли 10 человек, это известные люди, представляющие разные отрасли. Именно определению приоритетных направлений работы и было посвящено первое заседание нового органа.

Профессор КалмГУ, Аркадий Натыров первым высказал свое мнение о первоочередных целях, которые помогут решить основные социально-экономические проблемы республики. Проекты, разрабатываемые региональным кабинетом министров, должны быть направлены, прежде всего, на дальнейшее развитие сельского хозяйства.

Также в приоритете у исполнительной власти, по мнению экспертов, должны быть дороги, программа по переселению из ветхого и аварийного жилья и создание благоприятного инвестиционного климата. Как отметил председатель Правительства Игорь Зотов, именно привлечение инвесторов, таких как, например, компании КТК и «Лукойл», уже приносит дивиденды в социальной сфере. Среди членов экспертного совета также и известнее политологи. Заведующий кафедрой социологии волгоградского Государственного Университета Александр Стризое предложил провести опрос населения, чтобы лучше понять, какие сейчас проблемы, в первую очередь, волнуют жителей республики. А политолог и журналист Виталий Арьков озвучил еще одну актуальную, на его взгляд, проблему экономического развития Калмыкии - переработку мясного производства.

Провести анализ уровня жизни в селах республики и составить рейтинг сельских поселений предложила член экспертного совета, доктор педагогических наук Балджя Дякиева.
В состав экспертного совета также вошли экономисты Сергей Дурдусов и Михаил Зулаев, предприниматель Владимир Хабунов, преподаватель КалмГУ Лаг Бадмахалгаев, главный редактор национальной газеты «Хальмг Унн» Менке Конев. Проректор калмыцкого университета Эльза Мантеева. назначена председателем совета. Нынешний состав будет работать на общественных началах, срок полномочий его членов истекает через три года.



Другие новости по теме:

  • Обновленный состав общественной палаты республики провел свое первое пленарное заседание
  • В Элисте состоялось заседание экономического совета Ассоциации «Юг»
  • В Элисте состоялось заседание экспертного совета
  • В Элисте экспертный совет Нижнего Поволжья обсудил итоги муниципальных выборов
  • В Элисте прошло заседание ученого совета КалмГУ и КИГИРАН
  • Создан общественный совет при управлении федеральной налоговой службы по Калмыкии
  • В Элисте состоялось заседание Экспертного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека
  • В Элисте состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
  • В Элисте прошло первое заседание общественного совета при Минсельхозе Калмыкии
  • Первое заседание совета по межнациональным отношениям Путин проведет в Саранске

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Как Вы спасаетесь от жары?

    Редко выходим на улицу
    Пьем больше воды
    Я ее не чувствую


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.