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Вчера, 17:38

В регионе введен особый противопожарный режим


В регионе введен особый противопожарный режимПо данным регионального управления МЧС местами по республике сохраняется высокая температура воздуха. В Калмыкии введен особый противопожарный режим: запрещено посещение лесонасаждений, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы. Ситуация взята Правительством на ежедневный контроль. О том, как спасаются жители Элисты от июльского зноя – репортаж Елены Алексенко.

Семидесятипятилетняя Евдокия Попенко старается редко выходить на улицу. Признается, что только бутылка охлажденной воды и головной убор спасают от летнего зноя.

Термометр в центре города чуть за полдень показывает плюс сорок девять на солнце. И это, считают жители региона, можно считать терпимой температурой. Ведь буквально день назад столбик термометра поднялся выше пятидесяти градусов.

Тенистые аллеи скверов и парк «Дружба» – излюбленные места отдыха горожан и гостей столицы в эти дни. А фонтан в центре города стал настоящим аттракционом: невзирая на правила, здесь купаются дети, взрослые тоже с удовольствием брызгаются, получая спасительную прохладу. А еще квас, лимонады, мороженое и просто охлажденная вода. Вот чем спасаются те, кто все же рискнул выйти на улицу в такую жару. По словам продавцов, да и самих потребителей спрос на эти продукты вырос в несколько раз.

Экстремальная жара – это испытание не только для жителей и гостей степного региона. Накануне высокой температуры воздуха не выдержали городские электросети. Центр Элисты временно остался без света. Аварию на участке удалось быстро ликвидировать.

Многолюдно на пляже с утра и до позднего вечера. Многочисленные таблички-предупреждения купаться запрещено, никого не останавливают.

Высокая температура воздуха – экстремальная нагрузка для организма. Даже здоровый человек потеет, ощущает упадок сил, замедление мыслительных процессов, неспособность заняться делами. Медицинские работники советуют спасаться от жары, не нанося при этом вред своему здоровью. Вот некоторые рекомендации.

А еще врачи рекомендуют полностью отказаться на время жары от напитков, содержащих алкогОль и кофеин. Они увеличивают нагрузку на сердце, печень и почки, ускоряют обезвоживание организма. Между тем, предварительные метеопрогнозы на ближайшие сутки обещают небольшое понижение температуры воздуха. Что в нынешних условиях июльского зноя – настоящий подарок.












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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Как Вы спасаетесь от жары?

    Редко выходим на улицу
    Пьем больше воды
    Я ее не чувствую


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