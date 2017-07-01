В хозяйствах республики продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день эта цифра достигла более 40 тысяч тонн. Эта тема стала предметом обсуждения участников республиканского семинара, который состоялся на площадке КФХ «Слава» Ики-Бурульского района. Речь идет о кормопроизводстве на орошаемых землях.



Неслучайно семинар решили провести на территории КФХ «Слава», которое является одним из крупных и эффективных хозяйств республики. Несмотря на зной, участники совещания побывали сразу на нескольких орошаемых участках, где планируют получить хороший урожай. Сельхозтоваропроизводителям наглядно демонстрируют поливальный агрегат отечественного производства, хозяйство приобрело его в этом году за счет субсидий, в рамках федеральной программы развития мелиорации. Преимущество дождевальной установки, которая работает от напора воды, по достоинству оценили многие аграрии страны. Затрата электроэнергии минимальная



Братья Вячеслав и Александр Бадмаевы два года назад занялись откормом скота. Тогда и решили, что необходимо создать свою кормовую базу. Это привело к уменьшению затрат и понижению себестоимости одного килограмма живого веса скота. Сейчас идет укос суданской травы, озимой пшеницы. На очереди – сбор тритикале.



А путем капельного орошения здесь выращивают арбузы. Сначала попробовали на небольших площадях, но со временем увеличили территорию до 100 гектаров. Ягоды на полях уже привлекают своим аппетитным видом.



Руководство Ики-Бурульского района сегодня ведет целенаправленную политику по расширению поливных площадей под кормовые культуры. Как было отмечено, необходимо производство кормов хорошего качества. К 2020 году здесь планируют использовать до трех тысячи гектаров земли под орошение. Расширение площади позволит восполнить 20 процентов кормового запаса, которые сейчас закупаются на стороне.



В работе республиканского семинара принял участие депутат Государственной думы Батор Адучиев, который акцентировал внимание на необходимости увеличить площадь мелиорации земель сельхозназначения в республике.



Между тем, потребность в грубых кормах для проведения успешной зимовки - примерно 800 тысяч тонн. На сегодня заготовлено - 40 тысяч. Судя по нынешним темпам и погодным условиям, задача выполнима. В хозяйствах республики продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день эта цифра достигла более 40 тысяч тонн. Эта тема стала предметом обсуждения участников республиканского семинара, который состоялся на площадке КФХ «Слава» Ики-Бурульского района. Речь идет о кормопроизводстве на орошаемых землях.Неслучайно семинар решили провести на территории КФХ «Слава», которое является одним из крупных и эффективных хозяйств республики. Несмотря на зной, участники совещания побывали сразу на нескольких орошаемых участках, где планируют получить хороший урожай. Сельхозтоваропроизводителям наглядно демонстрируют поливальный агрегат отечественного производства, хозяйство приобрело его в этом году за счет субсидий, в рамках федеральной программы развития мелиорации. Преимущество дождевальной установки, которая работает от напора воды, по достоинству оценили многие аграрии страны. Затрата электроэнергии минимальнаяБратья Вячеслав и Александр Бадмаевы два года назад занялись откормом скота. Тогда и решили, что необходимо создать свою кормовую базу. Это привело к уменьшению затрат и понижению себестоимости одного килограмма живого веса скота. Сейчас идет укос суданской травы, озимой пшеницы. На очереди – сбор тритикале.А путем капельного орошения здесь выращивают арбузы. Сначала попробовали на небольших площадях, но со временем увеличили территорию до 100 гектаров. Ягоды на полях уже привлекают своим аппетитным видом.Руководство Ики-Бурульского района сегодня ведет целенаправленную политику по расширению поливных площадей под кормовые культуры. Как было отмечено, необходимо производство кормов хорошего качества. К 2020 году здесь планируют использовать до трех тысячи гектаров земли под орошение. Расширение площади позволит восполнить 20 процентов кормового запаса, которые сейчас закупаются на стороне.В работе республиканского семинара принял участие депутат Государственной думы Батор Адучиев, который акцентировал внимание на необходимости увеличить площадь мелиорации земель сельхозназначения в республике.Между тем, потребность в грубых кормах для проведения успешной зимовки - примерно 800 тысяч тонн. На сегодня заготовлено - 40 тысяч. Судя по нынешним темпам и погодным условиям, задача выполнима.



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