В хозяйствах республики продолжается заготовка кормов
В хозяйствах республики продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день эта цифра достигла более 40 тысяч тонн. Эта тема стала предметом обсуждения участников республиканского семинара, который состоялся на площадке КФХ «Слава» Ики-Бурульского района. Речь идет о кормопроизводстве на орошаемых землях.
Неслучайно семинар решили провести на территории КФХ «Слава», которое является одним из крупных и эффективных хозяйств республики. Несмотря на зной, участники совещания побывали сразу на нескольких орошаемых участках, где планируют получить хороший урожай. Сельхозтоваропроизводителям наглядно демонстрируют поливальный агрегат отечественного производства, хозяйство приобрело его в этом году за счет субсидий, в рамках федеральной программы развития мелиорации. Преимущество дождевальной установки, которая работает от напора воды, по достоинству оценили многие аграрии страны. Затрата электроэнергии минимальная
Братья Вячеслав и Александр Бадмаевы два года назад занялись откормом скота. Тогда и решили, что необходимо создать свою кормовую базу. Это привело к уменьшению затрат и понижению себестоимости одного килограмма живого веса скота. Сейчас идет укос суданской травы, озимой пшеницы. На очереди – сбор тритикале.
А путем капельного орошения здесь выращивают арбузы. Сначала попробовали на небольших площадях, но со временем увеличили территорию до 100 гектаров. Ягоды на полях уже привлекают своим аппетитным видом.
Руководство Ики-Бурульского района сегодня ведет целенаправленную политику по расширению поливных площадей под кормовые культуры. Как было отмечено, необходимо производство кормов хорошего качества. К 2020 году здесь планируют использовать до трех тысячи гектаров земли под орошение. Расширение площади позволит восполнить 20 процентов кормового запаса, которые сейчас закупаются на стороне.
В работе республиканского семинара принял участие депутат Государственной думы Батор Адучиев, который акцентировал внимание на необходимости увеличить площадь мелиорации земель сельхозназначения в республике.
Между тем, потребность в грубых кормах для проведения успешной зимовки - примерно 800 тысяч тонн. На сегодня заготовлено - 40 тысяч. Судя по нынешним темпам и погодным условиям, задача выполнима.