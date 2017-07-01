«Райский уголок». В Лаганском районе пройдет фестиваль Лотосов. Сезон цветения лотосов завершится к концу лета. Поэтому многие уже, сегодня спешат насладиться красотой, погружаясь в покой и безмятежность. Ну, а тем, кто не сможет совершить это путешествие в июле, смогут запланировать его на август, чтобы принять участие в фестивале Лотосов, организованного Министерством культуры в селе Джалыково.



Увидеть лотосы мечтает каждый калмык. Буддисты считают цветок священным, и часто используют его в религиозных обрядах и духовных практиках. Это символ просветления Будды. Рассказывает Анатолий Бембеев, житель Джалыкова, который вместе с односельчанином Валерием Улюмджиновым, приложил немало усилий, чтобы «островок счастья» появился в его родном селе. Несколько лет подряд они высаживали семена лотоса, и удача им улыбнулась. Теперь это место «паломничества».



Без сомнения, это благое дело. Отсюда люди должны уезжать одухотворенными, чтобы этому ни что им не мешало, считает собеседник. А потому отец и сын Бембеевы взяли на себя заботу о благоустройстве территории. Ранее они на свои средства построили беседки. Сейчас благодаря грантовой поддержке главы региона, решили здесь же на берегу соорудить летнее кафе.



А еще в планах – оборудовать детскую площадку. Ведь на лотосы в Джалыково едут семьями. Так, что полноценный отдых им обеспечен. А зрелище, и на самом деле потрясающее, делится впечатлением Эрдни-Гаря Болдырев. Он не первый раз наблюдает за цветением символов Калмыкии. С заходом солнца, по его словам, лотосы закрывают лепестки и уходят обратно в мутную болотную воду, чтобы на восходе – раскрыться, распространяя вокруг божественную энергию.



Завораживают не только лотосы. Приезжие с интересом наблюдают и за обитателями водной стихии.



Сезон цветения лотосов завершится к концу лета. Поэтому многие уже сегодня спешат насладиться красотой, погружаясь в покой и безмятежность. Ну, а тем, кто не сможет совершить это путешествие в июле, смогут запланировать его на август, чтобы принять участие в фестивале Лотосов, который планирует организовать здесь в селе Джалыково региональное министерство культуры. «Райский уголок». В Лаганском районе пройдет фестиваль Лотосов. Сезон цветения лотосов завершится к концу лета. Поэтому многие уже, сегодня спешат насладиться красотой, погружаясь в покой и безмятежность. Ну, а тем, кто не сможет совершить это путешествие в июле, смогут запланировать его на август, чтобы принять участие в фестивале Лотосов, организованного Министерством культуры в селе Джалыково.Увидеть лотосы мечтает каждый калмык. Буддисты считают цветок священным, и часто используют его в религиозных обрядах и духовных практиках. Это символ просветления Будды. Рассказывает Анатолий Бембеев, житель Джалыкова, который вместе с односельчанином Валерием Улюмджиновым, приложил немало усилий, чтобы «островок счастья» появился в его родном селе. Несколько лет подряд они высаживали семена лотоса, и удача им улыбнулась. Теперь это место «паломничества».Без сомнения, это благое дело. Отсюда люди должны уезжать одухотворенными, чтобы этому ни что им не мешало, считает собеседник. А потому отец и сын Бембеевы взяли на себя заботу о благоустройстве территории. Ранее они на свои средства построили беседки. Сейчас благодаря грантовой поддержке главы региона, решили здесь же на берегу соорудить летнее кафе.А еще в планах – оборудовать детскую площадку. Ведь на лотосы в Джалыково едут семьями. Так, что полноценный отдых им обеспечен. А зрелище, и на самом деле потрясающее, делится впечатлением Эрдни-Гаря Болдырев. Он не первый раз наблюдает за цветением символов Калмыкии. С заходом солнца, по его словам, лотосы закрывают лепестки и уходят обратно в мутную болотную воду, чтобы на восходе – раскрыться, распространяя вокруг божественную энергию.Завораживают не только лотосы. Приезжие с интересом наблюдают и за обитателями водной стихии.Сезон цветения лотосов завершится к концу лета. Поэтому многие уже сегодня спешат насладиться красотой, погружаясь в покой и безмятежность. Ну, а тем, кто не сможет совершить это путешествие в июле, смогут запланировать его на август, чтобы принять участие в фестивале Лотосов, который планирует организовать здесь в селе Джалыково региональное министерство культуры.



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