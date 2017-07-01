Компьютерная графика от Баиры Буваевой

В век развития информационных технологий многие могут похвастаться умением создавать компьютерную графику. К их числу можно отнести молодого художника Баиру Буваеву, которая своими яркими иллюстрациями создает удивительный мир для юных читателей не только Калмыкии, а далеко за ее пределами. С ее творчеством познакомилась Ольга Эняева.



Она одинаково мастерски держит в руках кисть и перо графического планшета. Баира Буваева - художник известного детского издания « Баийр». Художница создает свои работы с помощью компьютерной графики. Они заметно отличаются от традиционных иллюстраций. Сейчас имя молодого художника хорошо знакомо юным читателям не только степного региона, но и за его пределами. Дело в том, что Баиру Буваеву пригласили на долгосрочное сотрудничество в литературно-познавательный журнал «Домовенок Троша» для ребят из детских домов. Его выпускают студенты МГУ. Летом выйдет очередной номер издания, где можно будет увидеть работы нашей землячки.



Также художник работает над одним крупным проектом, который поможет детям в изучении алфавита «Тодо бичиг». Это моя давняя мечта внести свой вклад в возрождении старокалмыцкой письменности, говорит Баира Буваева. Известные лингвисты и преподаватели региона уже по- достоинству оценили ее работу. Главное, чтобы этот проект стал интересным и познавательным для юной аудитории, говорит она.



В мире детства особая роль отведена художнику, создающему иллюстрации для детских книг, считает Сергей Бадендаев, который много лет занимается оформлением журнала «Байр». Компьютерный стиль рисования Баиры Буваевой не просто нравится юным читателям, ведь чем интереснее картинки, тем ярче мир фантазии с любимыми персонажи.



Есть у Баиры Буваевой и ещё одно необычное увлечение. И тоже из мира детства. Она занимается изготовлением авторских кукол. Эти из серии «Ойратские принцессы». Ручная работа востребована и за рубежом. Многие приобретают для подарка и как ещё один достойный экспонат коллекции. Вот так о культуре и истории степного народа узнают далеко за пределами республики. В век развития информационных технологий многие могут похвастаться умением создавать компьютерную графику. К их числу можно отнести молодого художника Баиру Буваеву, которая своими яркими иллюстрациями создает удивительный мир для юных читателей не только Калмыкии, а далеко за ее пределами. С ее творчеством познакомилась Ольга Эняева.Она одинаково мастерски держит в руках кисть и перо графического планшета. Баира Буваева - художник известного детского издания « Баийр». Художница создает свои работы с помощью компьютерной графики. Они заметно отличаются от традиционных иллюстраций. Сейчас имя молодого художника хорошо знакомо юным читателям не только степного региона, но и за его пределами. Дело в том, что Баиру Буваеву пригласили на долгосрочное сотрудничество в литературно-познавательный журнал «Домовенок Троша» для ребят из детских домов. Его выпускают студенты МГУ. Летом выйдет очередной номер издания, где можно будет увидеть работы нашей землячки.Также художник работает над одним крупным проектом, который поможет детям в изучении алфавита «Тодо бичиг». Это моя давняя мечта внести свой вклад в возрождении старокалмыцкой письменности, говорит Баира Буваева. Известные лингвисты и преподаватели региона уже по- достоинству оценили ее работу. Главное, чтобы этот проект стал интересным и познавательным для юной аудитории, говорит она.В мире детства особая роль отведена художнику, создающему иллюстрации для детских книг, считает Сергей Бадендаев, который много лет занимается оформлением журнала «Байр». Компьютерный стиль рисования Баиры Буваевой не просто нравится юным читателям, ведь чем интереснее картинки, тем ярче мир фантазии с любимыми персонажи.Есть у Баиры Буваевой и ещё одно необычное увлечение. И тоже из мира детства. Она занимается изготовлением авторских кукол. Эти из серии «Ойратские принцессы». Ручная работа востребована и за рубежом. Многие приобретают для подарка и как ещё один достойный экспонат коллекции. Вот так о культуре и истории степного народа узнают далеко за пределами республики.



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