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Вчера, 18:54

Сотрудник ГИБДД отмечают профессиональный праздник


Сотрудник ГИБДД отмечают профессиональный праздникСегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтинспекции. На торжественном мероприятии, посвященном восемьдесят первой годовщине образования ведомства, звучали поздравления и благодарности. Лучшим сотрудникам и ветеранам, внёсших большой личный вклад в укрепление правопорядка, вручили почетные грамоты и ценные подарки.

Сотрудников Госавтоинспекции Калмыкии поздравил Глава республики Алексей Орлов. Невозможно переоценить ту работу, которая проводится вами по пресечению и профилактике дорожных правонарушений, предотвращению аварий и происшествий, повышению грамотности и дисциплины водителей, говорится в поздравлении. Уверен, что вы и в дальнейшем приложите все усилия в деле обеспечения безопасности на дорогах республики и процветания родной Калмыкии.



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