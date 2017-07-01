Почетный животновод республики отметил 85-летний юбилей

85-летие отметил Заслуженный животновод Калмыкии, Почетный гражданин республики Василий Очиров. С юбилейной датой его поздравили руководство региона, работники сельского хозяйства и друзья. А также моя коллега Зоя Бармагнанова.



Ордена Ленина, Октябрьской революции, Трудового красного знамени, золотая и серебряная медали ВДНХ. Все эти награды – за многолетний труд в области животноводства и развитие народного сельского хозяйства. После распада СССР, в самый разгар лихих 90-х Василий Очиров первым в Калмыкии сОздал КФХ. Тогда в Яшкульском районе он успешно наладил производство: 150 голов КРС и более полутора тысяч овец. Как говорит опытный фермер, добиться успехов в труде помогла любовь к родной земле.



В советское время первый секретарь обкома партии Басан Городовиков часто направлял специалистов Минсельхоза на чабанскую стоянку в Гашунский к Очирову учиться премудростям животноводства. К депутату Верховного совета СССР приезжали обменяться опытом и получить совет гости из разных регионов страны. Об этом еще раз напомнил Глава Калмыкии Алексей Орлов, поздравляя Заслуженного работника сельского хозяйства России.



О трудовых подвигах и бесценном опыте животновода говорят и его друзья. Те, кто учился у Василия Очирова ремеслу предков – скотоводству. Один из них и народный депутат Калмыкии, в 80-х - Председатель Совета Министров Калмыцкой АССР, а ныне Глава крестьянско –фермерского хозяйства Батыр Михайлов.



Первый фермер республики Василий Очиров и сегодня продолжает трудиться. Что может быть лучше, чем исполнившаяся мечта детства – быть хозяином степных просторов и заниматься делом всей жизни. 85-летие отметил Заслуженный животновод Калмыкии, Почетный гражданин республики Василий Очиров. С юбилейной датой его поздравили руководство региона, работники сельского хозяйства и друзья. А также моя коллега Зоя Бармагнанова.Ордена Ленина, Октябрьской революции, Трудового красного знамени, золотая и серебряная медали ВДНХ. Все эти награды – за многолетний труд в области животноводства и развитие народного сельского хозяйства. После распада СССР, в самый разгар лихих 90-х Василий Очиров первым в Калмыкии сОздал КФХ. Тогда в Яшкульском районе он успешно наладил производство: 150 голов КРС и более полутора тысяч овец. Как говорит опытный фермер, добиться успехов в труде помогла любовь к родной земле.В советское время первый секретарь обкома партии Басан Городовиков часто направлял специалистов Минсельхоза на чабанскую стоянку в Гашунский к Очирову учиться премудростям животноводства. К депутату Верховного совета СССР приезжали обменяться опытом и получить совет гости из разных регионов страны. Об этом еще раз напомнил Глава Калмыкии Алексей Орлов, поздравляя Заслуженного работника сельского хозяйства России.О трудовых подвигах и бесценном опыте животновода говорят и его друзья. Те, кто учился у Василия Очирова ремеслу предков – скотоводству. Один из них и народный депутат Калмыкии, в 80-х - Председатель Совета Министров Калмыцкой АССР, а ныне Глава крестьянско –фермерского хозяйства Батыр Михайлов.Первый фермер республики Василий Очиров и сегодня продолжает трудиться. Что может быть лучше, чем исполнившаяся мечта детства – быть хозяином степных просторов и заниматься делом всей жизни.



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