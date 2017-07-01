«Здесь и сейчас» о социальных проблемах

Изменения в социальной сфере республики и повышение минимального размера оплаты труда в 2017 году, классификации и критерии установления инвалидности и устранение социальных рисков. Об этом и многом другом в эфире очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас» на Радио России - Калмыкия будут говорить гости студии - Министр социального развития, труда и занятости региона и руководитель бюро медико-социальной экспертизы.



Слушайте программу "Здесь и сейчас" в четверг 6 июля в 13 часов 14 минут на Радио России-Калмыкия – на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26. Изменения в социальной сфере республики и повышение минимального размера оплаты труда в 2017 году, классификации и критерии установления инвалидности и устранение социальных рисков. Об этом и многом другом в эфире очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас» на Радио России - Калмыкия будут говорить гости студии - Министр социального развития, труда и занятости региона и руководитель бюро медико-социальной экспертизы.Слушайте программу "Здесь и сейчас" в четверг 6 июля в 13 часов 14 минут на Радио России-Калмыкия – на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26.



Смотреть полный выпуск новостей



