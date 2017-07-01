Новых случаев заражения КГЛ не зарегистрировано

Сегодня на еженедельном совещании в Администрации Мэрии сообщили, что по-прежнему фиксируются обращения по поводу укусов клещами, но новых случаев заболеваемости КГЛ не зарегистрировано.



В целом эпидемиологическую ситуацию по городу специалисты Роспотребнадзора оценили как благополучную. Оперативная обстановка также остается стабильной. Более подробно обсудили строительство 124-х квартирного дома. По данным руководителя Дирекции единого заказчика Санала Доланова ведется устройство кровли и одновременно установка монтажных плит. Сегодня на еженедельном совещании в Администрации Мэрии сообщили, что по-прежнему фиксируются обращения по поводу укусов клещами, но новых случаев заболеваемости КГЛ не зарегистрировано.В целом эпидемиологическую ситуацию по городу специалисты Роспотребнадзора оценили как благополучную. Оперативная обстановка также остается стабильной. Более подробно обсудили строительство 124-х квартирного дома. По данным руководителя Дирекции единого заказчика Санала Доланова ведется устройство кровли и одновременно установка монтажных плит.



Смотреть полный выпуск новостей



