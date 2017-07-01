Новых случаев заражения КГЛ не зарегистрировано

Сегодня на еженедельном совещании в Администрации Мэрии сообщили, что по-прежнему фиксируются обращения по поводу укусов клещами, но новых случаев заболеваемости КГЛ не зарегистрировано.
В целом эпидемиологическую ситуацию по городу специалисты Роспотребнадзора оценили как благополучную. Оперативная обстановка также остается стабильной. Более подробно обсудили строительство 124-х квартирного дома. По данным руководителя Дирекции единого заказчика Санала Доланова ведется устройство кровли и одновременно установка монтажных плит.