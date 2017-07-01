ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:46

Новых случаев заражения КГЛ не зарегистрировано


Новых случаев заражения КГЛ не зарегистрированоСегодня на еженедельном совещании в Администрации Мэрии сообщили, что по-прежнему фиксируются обращения по поводу укусов клещами, но новых случаев заболеваемости КГЛ не зарегистрировано.

В целом эпидемиологическую ситуацию по городу специалисты Роспотребнадзора оценили как благополучную. Оперативная обстановка также остается стабильной. Более подробно обсудили строительство 124-х квартирного дома. По данным руководителя Дирекции единого заказчика Санала Доланова ведется устройство кровли и одновременно установка монтажных плит.



Другие новости по теме:

  • 70 случаев укусов клещами зарегистрировано в республике с начала весны
  • На еженедельном совещании администрации города обсудили ряд вопросов
  • В Калмыкии фиксируется спад заболеваемости ОРВИ и гриппом
  • Миграционная обстановка в республике остается стабильной
  • Более 500 человек в Калмыкии пострадали от укусов клеща
  • Уровень заболеваемости ОРВИ в Калмыкии ниже эпидпорога
  • Более 64 тысяч жителей Калмыкии получили прививки против гриппа
  • На сегодня в Калмыкии случаев заболевания КГЛ не зарегистрировано
  • В Калмыкии отмечается снижение заболеваемости ОРВИ
  • В Калмыкии за неделю зарегистрировано 625 случаев заболеваемости ОРВИ

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Как Вы спасаетесь от жары?

    Редко выходим на улицу
    Пьем больше воды
    Я ее не чувствую


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.